Protestan transportistas en Saltillo por presuntos abusos de grúas en carreteras federales

Francisco Pérez Fuentes , delegado en Coahuila de la Conatram, dijo que es un movimiento pacífico, tratando de no afectar la vialidad, para entregar un pliego petitorio por la afectación que tiene para ellos la falta de control en las grúas federales, que abusan con los costos de arrastre y corralones.

“Tenemos más de cuatro años en pláticas para reformar el Reglamento de Grúas Federales. Ya se afinó, pero no está vigente por los cambios de autoridades y diferentes motivos, pero eso nos está afectando a nosotros de manera continua cuando hay accidentes”, explicó Pérez Fuentes.

Con el reglamento nuevo y consensuado entre autoridades y transportistas se evitarían anomalías con las grúas cuando existen accidentes en carreteras federales, no solo de Coahuila, sino de todo el país. Aquí, por ejemplo, en “Los Chorros” hay en promedio un accidente cada dos días y las grúas abusan en sus cobros para sacar de las carreteras a los tráileres y llevarlos a su corralón.

“Las grúas, se supone, deben tener un tabulador, pero no lo tienen publicado en sus oficinas y tampoco la gente sabe cuáles son los costos. Nosotros por la Confederación lo sabemos, pero muchos agremiados no lo saben, lo mismo que particulares. Son servicios concesionados para carreteras federales y debería ser público el costo. Esos tabuladores no abarcan maniobras fuera de las carreteras y ahí es donde cobran lo que quieren”, dio a conocer el delegado de Conatram.

Dijo que en ocasiones los costos son exagerados, porque cuando sacan al transporte de la carretera federal y se lo llevan por la zona urbana a su corralón, que también se cobra en los costos, llega a una cuenta superior a los 300 mil pesos, que a veces supera el valor de la unidad siniestrada, y ya no conviene ni siquiera sacarla.

La protesta pacífica en la cual fueron recibidos por personal de la SICT Coahuila fue para hacer la petición de que entre en vigor el nuevo reglamento en el cual se subsanan las anomalías en las que incurren los dueños de las concesiones para grúas de uso federal.