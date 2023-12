Proyectan construir albergue rural para mujeres violentadas en Ramos Arizpe

“Ayudamos a las mujeres del campo porque me he dado cuenta que en Ramos Arizpe hay muchas situaciones de violencia familiar, de violencia en contra de las mujeres y si así está la situación en la ciudad, imagínate en el campo”, dijo María Luisa.

“Otro de los problemas es que no hay para dónde correr; las mujeres prefieren huir a la ciudad, irse a otro lado porque no hay justicia para ellas, no se castiga a los agresores y tampoco hay refugios a donde ellas puedan irse con sus hijos”, denunció la ciudadana altruista.

Al mismo tiempo, indicó que esta es su motivación para iniciar con la promoción del autoempleo y la superación personal de las mujeres.

“En el campo todavía hay muchas familias que viven en situación de violencia, con muchas carencias y el Municipio no hace mucho por llegar hasta acá, por eso nosotros decidimos abrir este espacio, abrir el Centro de Talleres de Empoderamiento con los que les enseñamos a hacer lo que ellas quieran, tenemos maestros y maestras voluntarias, nosotros vamos por ellas en una van hasta sus casas y nos las traemos para que tengan otra experiencia y puedan superarse”, explico María Luisa.

La finalidad de todo esto, dijo, es que ellas puedan ser empresarias, comercializar su trabajo y así enseñarlas a independizarse económicamente.

BUSCAN CONSTRUIR ALBERGUE

Otro de los objetivos de la fundación es la construcción de un albergue en el que se quiere recibir a mujeres violentadas junto con sus hijos e hijas, brindarles acompañamiento psicológico, jurídico y asesorarlas para que vivan una vida libre de violencia.

Para este proyecto, María Luisa Rodríguez llamó a la ciudadanía que quiera sumar esfuerzos, pues señaló que no cuenta con los recursos para hacer este sueño realidad.