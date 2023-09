Proyecto Bokobá: apoyarán a la comunidad con la donación de zapatos para niños cada cuatro meses

Con un enfoque tanto en las tareas como en los colaboradores, potenciarán la parte humana y los resultados mientras construyen un proceso asertivo e inteligente con retroalimentación tanto de clientes como de trabajadores.

“Puedes tener las mejores instalaciones, el mejor proceso, tecnología, sistemas y producto, pero si no tienes el talento necesario, el negocio no va a triunfar, y me tocó verlo en muchas partes del mundo”, señaló.