Que no se pierda la bonita costumbre: Celebra Coahuila al minero, entre turbulencias

Sin importar la realidad que se vive en Coahuila, no obstante que en la Región Carbonífera son más de 20 mil trabajadores los que ya no laboran en las minas y que los que todavía se ganan la vida con este oficio, apenas 500 según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no es que vivan sus mejores momentos; se celebró como hace décadas el Día del Minero.

La modesta celebración es para que este día no pase inadvertido, ya que se celebra además el 90 aniversario del Sindicato Minero Nacional, dijo Javier Martínez Valadez, quien señala que este acto es además para honrar la memoria de quienes han sucumbido en cumplimiento de su deber, y quienes completaron toda una vida dentro de las minas y ya son pensionados.