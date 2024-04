Quejas en hospitales privados de Saltillo son comúnes, dice la Coccam

Días atrás, en redes sociales se informó que el Centro Hospitalario La Concepción, ubicado al norte de Saltillo sobre el bulevar Venustiano Carranza fue visitado por personal de la Profeco ante las incontables quejas por cobros excesivos y falta de claridad en sus tarifas.

Por su parte, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, con oficinas en la colonia República, encargada de revisar todos los temas que tienen que ver con clínicas y hospitales tanto privadas como públicas, afirma que las quejas contra hospitales privados son comunes.

Usuarios en redes sociales refirieron que “La Conchita” no es la única clínica que tiene problemáticas importantes; casos como el de Brenda, quien dio a luz en el Christus Muguerza; asegura también fue víctima de mal servicio e incluso tuvo secuelas físicas.

“El problema es el servicio hospitalario, los alimentos estuvieron mal, tuve que pedir yo limpieza del cuarto y cambio de sábanas porque si no; me dejaban ahí con sangre y todo, la atención muy muy pobre”, afirma.

Brenda incluso mencionó que en una de las experiencias se prometió a sí misma nunca volver a utilizar los servicios de este hospital; pues como cliente el servicio fue extremadamente deficiente hacia ella.

“El proceso de recuperación de mi cesárea estuvo mal, nadie me fue a revisar en más de ocho horas sin saber si la anestesia había pasado, y mi bebé se fue a cuneros y no me permitieron el apego rápido; tampoco me avisaron si le dieron fórmula, cosa que yo no quería”, agrega.

La doctora Sofía Gil, comisionada médica de la Coccam, señaló que durante 2023 se registraron 85 quejas en contra de centros médicos en Saltillo, de las cuales 15 de estas fueron contra servicios privados.

Las inconformidades se procesan a través de la vía conciliatoria de forma completamente gratuita a los usuarios, y se pueden denunciar los casos que tienen que ver con conflictos médico legales de la ciudadanía.

“Tenemos mucha queja contra clínicas dentales, que no son hospitales en sí, pero sí las que tienen la mayoría de las quejas; es el principal motivo de los tratamientos legales; después algunos de tratamientos médicos o quirúrgicos”, señaló la Comisionada.