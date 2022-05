“Queremos educadores no acosadores” alumnas de Cecytec exhiben a maestros por presuntos casos de acoso sexual

Tres maestros del Cecytec Norte en Monclova fueron acusados de acosar sexualmente a alumnas del plantel, quienes cansadas de la intimidación constante se manifestaron al exterior del plantel educativo.

Desde hace un mes atrás, una estudiante interpuso una queja ante la dirección del plantel, en contra el maestro Mario Cruz que imparte la materia de Programación, toda vez que asegura fue víctima de acoso sexual por parte del profesor. Sin embargo al no tener respuesta y al continuar las intimidaciones, recibió el apoyo de otras alumnas que también afirmaron haber sido acosadas por el y otros dos docentes Luciano , organizaron la manifestación.

“El maestro Mario Cruz es el que me dice cosas, me ha hecho comentarios que yo se lo que tengo que hacer para sacar un diez, insinuó enfrente de otros compañeros hombres que él me acompañaba al baño, una compañera me agarró la mano y nos fuimos juntos, ahí fue cuando le hable yo a mi mamá y le dije todo” dijo Mayra una alumna.

Fue a temprana hora de este 5 de mayo cuando comenzaron a colocar pancartas en el portón del plantel, entre ellos se podía observar frases como “Cecytec Norte encubre acosadores”, “Vengo a estudiar no a ser acosada”, “Les importa mas no perder docentes que la seguridad de las alumnas”, mientras que las estudiantes gritaban unidas “Queremos educadores, no acosadores”.

Mostraron a VANGUARDIA capturas de pantalla, donde los docentes Benjamín y Luciano les hacen comentarios como “que bonita” en sus fotografías exhibidas en redes sociales.

Madres de familia de alumnas afectadas, acudieron a la institución a exigir la destitución de estos maestros, toda vez que sus hijas que anteriormente han cursado la preparatoria en el plantel les informaron que esta problemática se ha dado desde tiempo atrás.

El director Juan Filiberto García estuvo por horas dialogando con las madres de familia y se negó a dar declaraciones a la prensa.

VANGUARDIA buscó vía telefónica al maestro Benjamín Zapata y este aseguró que es una situación fuera de lugar y que las alumnas podrían estar siendo influenciadas por alguien más.

“A ver que seguimiento se le puede dar, estoy hablando frente a mi familia, los puedo ver a os ojos, a las personas involucradas que no se quien sea, mi dignidad de tantos años no se puede ver manchada por una situación así, el momento que se requiera yo voy a estar para dar la cara”

Dijo que sus antecedentes le respaldan y tiene “muchos años en el sistema” por lo que analizará despacio esta problemática.

“No voy a afectar a nadie más que se haya dejado influenciar por algún otro tipo de situaciones, entendemos que los jóvenes pues están jóvenes se les puede hacer fácil decir o hacer, he tratado a mis alumnos con mucha profesionalidad, antes y después de enterarme de esta situación, seguimos en la misma línea de respeto”.