Quien quiere superar alguna discapacidad lo hace; afirma estudiante débil visual de Acuña

ACUÑA, COAH.- Lejos de sentirse cohibida, la pequeña Natalia Romina Maldonado Pineda, con una debilidad visual de hasta 90 por ciento, asiste a la “escuela regular” perteneciente a la Secretaría de Educación (Sedu), y aunque en un principio sintió temor, poco a poco fue apoyada por sus compañeras y compañeros, lo que le ha dado seguridad en todo lo que hace.

Paralelamente, Romina, de nueve años, acude al lector óptico desde que tenía cuatro para fortalecer la escritura y lectura Braille, en donde también es apoyada actualmente para realizar sus tareas, como ella misma lo narra.

TE PUEDE INTERESAR: Promociona el Rector de la Universidad de Acuña, ‘carreras del futuro’ con sólido presente

“Acudo a la escuela primara Ignacio Zaragoza y curso el tercer grado; aunque algunos compañeros no me hacen mucho caso, casi todo el salón me ayuda; me preguntan cómo voy, sobre mis tareas, etcétera, lo que me ha hecho tan segura”, comenta.

Dice que le gusta mucho acudir al lector óptico porque también allí aprende y hace sus tareas, y envió un mensaje a quien, por alguna discapacidad, siente temor de salir adelante.

“No hay que tener miedo, hay que echarle ganas; yo ando en bicicleta desde los cinco años y hasta en patines. Mi mamá no quería quitarle a la bici las llantitas de atrás, pero yo le pedí que lo hiciera y desde esa edad la uso, me caí varias veces, por supuesto, pero fui aprendiendo”, asegura.

La pequeña Romina, de 9 años, dijo que quien no tiene miedo a nada, aunque cuente con alguna discapacidad, se desarrolla más y puede lograr lo que se proponga, como ella, que quiere ser de grande veterinaria o granjera, para cuidar a los animales.