Promociona el Rector de la Universidad de Acuña, ‘carreras del futuro’ con sólido presente

ACUÑA, COAH.- Al dar a conocer que el pasado 23 de mayo, 150 jóvenes presentaron su examen de admisión, el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA), Luis Manuel Navarro Galindo, presumió que en el plantel se imparten las “carreras del futuro”.

“Nuestras cuatro carreras son pertinentes a las 15 denominadas del futuro; nosotros tenemos mecatrónica, sistemas automotrices, logística y contaduría. Estas cuatro carreras son hoy muy pertinentes, lo que significa que hoy las está demandando la industria”, mencionó.

Y es que refirió que los jóvenes que hoy estudian alguna de estas carreras, se colocan en buenos puestos y bien pagados.

“Recordemos que Coahuila en este 2023 dejará de fabricar, por ejemplo, vehículos a gasolina; las principales armadoras como GM y Chrysler estarán fabricando puros vehículos eléctricos y entonces hoy se requiere de todo este tipo de competencias para los muchachos”, aseveró el rector.

Destacó también que uno de los requisitos hoy para posiciones de entrada a las empresas, ni siquiera para posiciones de mandos medios, sino apenas para entrar, es que los muchachos lleven un inglés conversacional mínimo B-1, que es lo que precisamente exige la UTCA para graduarse.

“Entonces no solo son las competencias técnicas las que se requieren, sino también competencias blandas como trabajar en equipo y el idioma, como para posicionarse en una empresa y que no sea considerada una persona como analfabeta, a diferencia de antes, que solo bastaba con no saber leer ni escribir para que la encuadraran en ese rubro”, abundó el rector Navarro Galindo.