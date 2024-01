¿Quieres obtener tu licencia de conducir? Aprobar el examen teórico y práctico será obligatorio en Coahuila

El Congreso del Estado de Coahuila buscará homologar la Ley de Transporte y Movilidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de carácter federal, para precisar que quienes tramiten la licencia de conducir deberán aprobar el examen teórico y práctico de manejo, así sea para renovar el documento.

El Artículo 51 “De la acreditación y obtención de licencias y permisos de conducir”, refiere que la Federación, estados y municipios establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir “deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación”.

La diputada María Guadalupe Oyervides Valdés, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, informó que la idea es homologar el ordenamiento estatal con lo federal, de manera que el trámite del documento requiera aprobar el examen teórico y práctico.

VANGUARDIA publicó que una persona tramitó las licencias como chofer particular y para conducir motocicleta, no obstante que no sabe manejar ningún tipo de vehículo. No le aplicaron prueba de manejo y tampoco le exigieron comprobar que había tomado algún curso para aprender a manejar; aprobó el examen teórico y con eso bastó para obtener los documentos.

La legisladora señaló que revisarán con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable para conocer si cuentan con un proyecto de homologación con lo federal y este caso en particular abre las puertas para analizar las legislaciones en la materia.

Actualmente, el Artículo 243 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila, señala que para obtener licencia de conducir se necesitará, por primera vez, entre otros requisitos, “haber acreditado el examen pericial de manejo y demostrar aptitud física para conducir”.

El examen pericial se refiere a lo teórico o lo práctico, es decir, queda a criterio del servidor público aprobar o rechazar el trámite con solo presentar el examen teórico.

Oyervides Valdés consideró que lo mejor es homologar la ley estatal con el ordenamiento federal, es decir, que se apruebe el examen teórico y práctico para obtener o renovar la licencia de conducir.