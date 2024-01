Coahuila: obtiene saltillense dos licencias de conducir... ¡sin saber manejar!

Un ciudadano obtuvo su licencia de conducir en Coahuila tanto como chofer particular como para motocicleta, afirmando que no sabe manejar ninguno de los dos vehículos.

El saltillense que pidió su anonimato y para efectos de esta nota se llama “Jorge”, entregó evidencia a VANGUARDIA ambas credenciales, una obtenida el pasado martes 23 de enero y otra el pasado 15 de agosto del 2023.

En entrevista, explicó que ambos documentos los tramitó de manera habitual, pagando los respectivos cargos y entregando la papelería necesaria ante la Subsecretaría de Transporte y Movilidad del estado.

Agregó que aún sin saber conducir, obtuvo todas sus respuestas correctas en los exámenes teóricos.

“Para ninguna de las dos estaba listo, yo no hubiera pasado un examen práctico en ninguna de las dos básicamente porque nunca he manejado una moto ni un carro, no tengo idea de cómo hacer ambas cosas”, narró.

La aplicación del examen práctico no se realiza en la entidad a pesar de que el Artículo 243 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila señala que para obtener la licencia por primera vez se debe “haber acreditado el examen pericial de manejo...”.

Jorge tiene 26 años y el año pasado sacó su licencia de motociclista para en un futuro poder trabajar en servicios de delivery, mientras que este año entró a un nuevo empleo donde le pidieron saber conducir un vehículo y tener licencia.