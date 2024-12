Ramos Arizpe: chef lleva cena a familia de Juanito, niño que pidió zapatos para ir a la escuela

“Es una casa muy humilde, la reja es de madera y cartón, no tienen puerta de entrada, no tienen refri. La mesa para comer es una mesa de Coca, tenían solamente dos camitas y todos viven ahí. Mis hijos convivieron con los niños, estuvimos 10 minutos, dejamos la comida y nos retiramos ”, contó Bennasi.

“Anhelar todos los días asistir a clases, pero el no poder ir porque no se tiene calzado y dinero para pagar su transporte, y si le alcanza a Santa pedir unos cuantos carritos. ¡Soy maestra de Juanito! Me siento orgullosa de él, le encantan las matemáticas, le gusta leer a pesar que nos llegó en agosto sin leer ni escribir. ¡Vale la pena sembrar en tierra fértil!, ¡Juanito es mi héroe!, ¡Amo ser maestra!, ¡Es mi vocación!!! Y como decía mi padre, ‘si no sirves ¿para qué sirves?’ ¡Hermosa lección del día de hoy!”, fueron las palabras de la docente en la red social.

A raíz de ello, el 13 de diciembre compañeros, docentes e incluso elementos de la Policía Estatal cumplieron el primero de los sueños de Juanito con los tenis que pidió para ir a la escuela.