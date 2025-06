Ricardo Raphael afirma que Isabel Miranda de Wallace fabricó el crimen de su hijo para protegerlo de La Barbie

Apunta que hizo una gran investigación, leyendo todo el expediente y realizando diversas entrevistas a lo largo de 20 años y descubrió uno de los casos más fascinantes de la historia jurídica penal mexicana.

Afirma que Isabel llevaba quince días fabricando el caso, a finales de junio de 2005, y que buscó a un especialista y le dijo “que el hijo de una amiga despareció y necesito que me ayudes”.

Por lo que este especialista le empezó a dar consejos, le dijo que llamara a la Procuraduría, a Locatel, que fuera a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).

“Este hombre le empieza a dar elementos. Y el día en que Isabel denuncia la desparición de Hugo Alberto Wallace, manda a llamar al especialista y le dice que le ha mentido estos 15 días. ‘En realidad no es una amiga soy yo, y quien desapareció no es su hijo, es mi hijo. Tengo evidencia que Hugo Alberto se emborracho y se fue de reventón con unos amigos’. La señora acuso que se había ido al cine con Juana Hilda, que lo habían asesinado esa noche, y ella llevaba 15 días fabricando todo el hecho. Fabricó el crimen”, expresó Raphael.

Añade que fue y lo denunció, le mintió a la autoridad. Y luego que hizo un guión como de película, hizo una suerte de casting. Entonces uso al ex policía y cuadraba bien, a la novia del ex policía, también cuadraba bien. Al amigo judío, a la novia del amigo judío, al chofer del ex policía.

“Hace un casting y le dice a la autoridad que los tenía a todos. Eran sus amigos y se habían conocido en un viaje a Chalma, para agradecer por un milagro. Entonces construye la historia de la ‘banda de Chalma’”, expresó.

Menciona que es una fabricación con guión de película, con casting y empieza a presionar a la autoridad para que le crea sobre esta fabricación.

Asegura Raphael que Hugo Alberto andaba en muy malos pasos, tenía un problema muy serio de alcoholismo y de adicciones y lo más delicado es que estaba ligada su vida a narcotraficantes muy pesados que lo estaban persiguiendo porqué tenía una deuda muy grande. Una deuda que no pagó, de más de una tonelada de cocaína, probablemente Hugo Alberto e Isabel conspiraron para fabricar esta hipótesis, y de esta manera alejarlo de la mirada de este narcotraficante muy pesado que era Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.

“Aquí es donde dcies una historia que se fue a ficción no sería creible. Si esto no fuera cierto yo no lo podría escribir. Si se me hubiera ocurrido solo en mi cabeza, lo hubiera tenido que tirar a la basura. Lo aterrador es que todo es cierto”, expresó.

Añade que el activismo de Isabel le permitió entrar en los círculos más altos del poder. De hecho, según Raphael, un pacto político con el entonces presidente Felipe Calderón le permitió tener acceso privilegiado a cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, lo que habría facilitado la instrumentación de su causa.

“El Estado se convirtió en la espada a sus órdenes”, dijo Raphael en entrevista, al referirse al alcance del poder que Miranda de Wallace habría ejercido sobre funcionarios de diversas instituciones.

Asimismo Raphael pone en duda la veracidad del fallecimiento de Hugo Alberto y afirma que reunió suficientes indicios para sostener que Hugo Alberto Wallace estaba con vida al menos hasta 2007, dos años después de su presunta muerte.