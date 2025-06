Saltillo: comerciantes esperan aumento en ventas del 15% por Día del Padre

Para este fin de seman y con motivo del Día del Padre, se espera un aumento en ventas en tiendas departamentales y restaurantes del 15 por ciento, respecto al año anterior en Saltillo.

Así lo comentó este jueves para los medios de comunicación Juan Antonio Aguirre, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Busca el Tec de Monterrey llevar al límite su programa de vinculación académico empresarial

Aseguró que si bien la celebración no se compara al Día de las Madres, sí hay un aumento en las ventas tanto para regalos como para las celebraciones en los restaurantes.

“Este año nos cayó en quincena. Yo creo que mañana (viernes) empieza más el movimiento, se va a notar más”, expuso Aguirre.

Aseguró que si bien hasta el momento se han percibido pocas reservaciones, se espera que para este viernes y sábado comiencen a aumentar.

También comentó que las graduaciones que comienzan en este mes de junio también son un importante evento para los restaurantes, pues celebran a los estudiantes y suelen ser mesas de seis u ocho personas.

Aguirre descartó que hasta el momento se hayan aumentado los precios de los menús ante el incremento en el precio que han tenido carnes como la res, el pescado y el pollo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el pollo aumentó de precio un 20 por ciento en promedio este 2025. La pechuga, por ejemplo, pasó de 97 a 110 pesos.

Otros productos como la mojarra entera, subió 16.46 por ciento, al pasar de 79 a 92 pesos por kilogramo en un mes.

“En el caso nosotros (restaurant Los Compadres) ahí no hemos aumentado, esperemos que las cosas no sigan en aumentos así muy desproporcionados. Bajas un poquito tu margen de ganancia pero no te puedes aumentar demasiado porque también te sales del mercado y la gente no quiere gastar más”, explicó.