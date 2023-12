Ramos Arizpe ‘le va a entrar’ al recarpeteo e iluminación del Parque Industrial Pideco

A petición de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), el Municipio invertirá 6 millones de pesos en el recarpeteo de calles y avenidas aledañas al Parque Industrial Pideco, pero también se van a instalar cerca de 400 luminarias en el Libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo correspondiente al municipio.

Esto lo dio a conocer el alcalde Jose María Morales Padilla en una entrevista con medios de comunicación, asegurando que se han sostenido reuniones con el presidente del organismo empresarial, Sergio Alain Aguilar Guerra, quien ha solicitado estos trabajos para mejorar el estado de las vialidades de parques industriales.

“Nos expusieron que las vialidades ya presentan daños considerables en la carpeta asfáltica y que es necesaria su reparación, me he comprometido con la AIERA en el tema de iluminación y recarpeteo de varias vialidades, es lo que me han estado solicitando. La intención es mejorar los servicios públicos en los parques industriales”, expresó el Alcalde.

Dijo que “la idea es colocar carpeta asfáltica con recarpeteo a cinco centímetros de espesor debido al paso de tráileres y transporte de carga pesada” y sobre el tema de luminarias comentó que se está buscando instalar las de 150 watts adquiridas por el Municipio.

“El tema del Libramiento es que presenta zonas muy oscuras que representa un riesgo para automovilistas y los vehículos de carga pesada, estas han sido peticiones que ya han sido escuchadas y apoyadas ya que si representa una necesidad urgente”, señaló el Edil.