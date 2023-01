“ Me sumo al esfuerzo del PRI Coahuila, me sumo a Manolo Jiménez para que él llegue a ser gobernador con el compromiso de que trabaje por los coahuilenses. Como un soldado más trabajaré para el partido, para sumar y nunca para dividir ”, señaló.

El diputado federal de Coahuila Jericó Abramo Masso , citó a una rueda de prensa este día, en la cual manifestó que aunque también obtuvo buenos resultados en la encuesta que seleccionó a Manolo Jiménez para la candidatura a Gobernador de Coahuila en el PRI , no peleará por un lugar y optará por la unidad.

Los datos en la encuesta de De las Heras, colocó en el primer lugar a Manolo Jiménez y después Jericó Abramo Masso, según los datos que se informaron por parte del Comité Estatal.

Al respecto, Jericó Abramo recordó que desde hace muchos años ha tenido la aspiración de Gobernar la entidad y a ello se debe su preparación política y ocupación en diversos puestos a lo largo de su carrera.

“Incluso hace seis años intenté ser candidato pero las circunstancias no me lo permitieron. Me sumé a las aspiraciones del partido. Doy mi reconocimiento a Miguel Riquelme y estos cinco años que ha gobernado lo ha hecho bien”, manifestó.

Sobre estas nuevas elecciones, manifestó que fue hace un año cuando levantó la mano por la candidatura a Gobernador, y dio inicio con un recorrido por la entidad para conocer las demandas se la sociedad.

“Con todo lo que me antecede levanté la mano. En la reunión plenaria me senté con el presidente nacional del partido, el del Estado, establecí un diálogo con Chema Fraustro, Román Cepeda y llegamos a un acuerdo de que quien saliera seleccionado en la encuesta sería postulado”, manifestó.

“Coahuila y su gente lo que menos requiere es polarización y división y lo que podemos hacer es que los priistas trabajemos en unidad y hoy Manolo Jiménez encabeza la encuesta y voy a hacer valer mi palabra”, dijo.

Acompañando a Jiménez Salinas en su registro de precandidato único, señaló que continuará con su función como diputado federal, pero ya se ha platicado que podría ocupar un puesto al concluir con las labores de su curul en el 2024.

Así, dijo que dividirá sus días en las ocupaciones de la diputación, y los fines de semana vendrá a la entidad para ayudar a la campaña.

“Vamos a apoyar a Manolo, vamos a apoyar al PRI porque quiero que gane Manolo y que gane la gente”, manifestó.

Por último, recalcó que lo que reclamó en agosto, fue que se dieran las condiciones para que todos los interesados en el PRI pudieran competir, y fue así como se dieron las cosas, y de ahí viene el reconocer la precandidatura de Manolo Jiménez.