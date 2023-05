Recibe Coahuila libros de texto de primaria; revisarán si tienen contenido ideológico

La Secretaría de Educación de Coahuila recibió cuatro libros de texto de primer grado de primaria y dos para segundo grado enviados por la SEP, y la Subsecretaría de Educación Básica inició el análisis de los contenidos para determinar si tienen contenido ideológico, y al terminar se emitirá una opinión oficial.

Francisco Saracho Navarro, titular de la SEDU, informó que los expertos de las áreas técnica y académica están en proceso de revisión de los contenidos y también se analizará la guía de maestros. Ejemplares de los libros recibidos se entregaron al sindicato de maestros para que también emita una opinión al respecto.

La Unión Nacional de Padres de Familia se amparó contra los nuevos libros de texto oficial, al considerar que tienen un contenido ideológico afín a las políticas públicas del actual Gobierno Federal y no se tomó en cuenta las recomendaciones de académicos y especialistas en el tema educativo.

“Tengo entendido, no es información oficial, de que nuevamente se van a volver a amparar otras asociaciones. Es una instrucción federal, nosotros haremos lo que la SEP nos notifique; llegaron los libros, la opinión de los libros está en los expertos del Comité Técnico y Académico, ellos emitirán una opinión, esperaremos para emitir una opinión como Estado”.

“Si es un lineamiento federal, mientras no exista ningún impedimento, nosotros estaremos a las instrucciones que nos marquen las autoridades federales. Como Estado, no puedo dar opinión porque los libros acaban de llegar hace dos días, se está haciendo un análisis”.

Aclaró que la SEDU no tiene un canal o liga para acceder al resto de los libros de texto de primaria y de secundaria y habrá esperar a que lleguen para examinar su contenido.

“En este momento sería una irresponsabilidad dar opinión”, dijo, al señalar que llegaron 29 mil libros para escuelas de la Región Sureste e igual cantidad para La Laguna. Coahuila espera recibir alrededor de 4 millones de libros para educación básica.

Para el próximo ciclo escolar en primero, segundo y tercer grado manejarán 4 libros en lugar de 5; para cuarto, quinto y sexto serán 5, en lugar de 7.

“Hasta que no llegue la información de secundaria podemos dar una opinión... si no me han llegado los libros, no puedo dar una postura oficial. Aquí lo que cuenta es la opinión que como Gobierno del Estado vamos a tener”, concluyó.

INCITAN A LA ‘REBELDÍA’

Y es que de acuerdo con Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, los libros contienen modificaciones que “incitan a la rebeldía y con una ideología marxista y socialista”.

“Son libros que consideran la pobreza como una virtud, además de incitar a la rebeldía, más que a la solidaridad entre los alumnos”, dijo el pasado 27 de marzo, además de puntualizar que buscarían ampararse para evitar que lleguen a manos de los niños, al considerar que “motivan a ideologías impuestas por el Gobierno federal”.