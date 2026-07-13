Reconoce Manolo Jiménez labor de brigadistas forestales; anuncia bono especial por su día

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó, junto con el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, la ceremonia conmemorativa por el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, donde reconoció la labor de las y los brigadistas y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para proteger los recursos naturales de Coahuila. Durante el evento, el mandatario estatal afirmó que el trabajo conjunto ha sido clave para fortalecer la prevención y el combate de los incendios forestales en la entidad.

“En Coahuila, en el tema de incendios forestales estamos coordinados los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada; hay comunicación, trabajo en equipo y cerramos filas para cuidar nuestros recursos naturales”, manifestó. Al iniciar la semana con la conmemoración de esta fecha, Jiménez Salinas expresó un reconocimiento a quienes diariamente participan en la protección de los bosques y sierras del estado. “En el marco de su día nacional, iniciamos la semana reconociendo a nuestros brigadistas de incendios forestales que todos los días protegen nuestros bosques, sierras y recursos naturales. Muchas gracias por su valentía, su entrega y su compromiso con Coahuila. ¡Son un orgullo para esta tierra bendita y siempre contarán con nuestro respaldo!”, destacó. El gobernador felicitó a las y los brigadistas por su labor y reconoció los resultados obtenidos en el combate a incendios forestales durante su administración. Asimismo, agradeció el respaldo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, instituciones que, señaló, han sido un apoyo importante en estas tareas. Recordó que desde el inicio de su gestión se han destinado recursos sin precedentes para fortalecer el equipamiento y la seguridad del personal, mediante la adquisición de vehículos terrestres, maquinaria, herramientas especializadas y helicópteros.

Además, señaló que su administración ha impulsado mejoras en los salarios y prestaciones de los brigadistas, al tiempo que ha fortalecido la coordinación con municipios, autoridades federales y organizaciones de la sociedad civil. “Aquí, en Coahuila, hay una participación ejemplar también por parte de los ciudadanos, por parte de los organismos de la sociedad civil y por parte de la iniciativa privada”, reconoció.

El mandatario aseguró que el trabajo en equipo ha sido la base de los resultados alcanzados y anunció que, a finales de este mes, todas y todos los brigadistas del estado recibirán un bono especial con motivo del Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, destacó que el fortalecimiento de las capacidades para combatir incendios forestales ha sido una prioridad del Gobierno del Estado, lo que permite reconocer el compromiso y esfuerzo de quienes participan en estas labores. En representación de los brigadistas, Leonel Pérez Gómez afirmó que su labor significa servir a Coahuila mediante la protección de los bosques, los recursos naturales y el patrimonio de las familias, al tiempo que agradeció al gobernador el respaldo brindado a la Secretaría de Medio Ambiente y al personal encargado de la prevención y combate de incendios forestales. En la ceremonia también estuvieron presentes la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Dávila; el senador Gabriel Elizondo Pérez; la secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza; el comandante de la VI Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz Muñoz, y el representante de la Guardia Nacional, general Isaac Guzmán Rojas.

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