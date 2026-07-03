Coahuila: Manolo Jiménez confirma que enroques en su gabinete serán entre julio y agosto

El mandatario estatal informó que en los próximos días iniciará una revisión detallada de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer la operación de los programas de desarrollo social.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas , confirmó que realizará una serie de ajustes estratégicos en su equipo de trabajo, los cuales se llevarán a cabo de manera paulatina durante julio y agosto.

“Va a haber enroques, algunos en julio, otros en agosto, y los vamos a empezar a revisar a detalle”, señaló.

Jiménez Salinas explicó que estos cambios buscan conformar un equipo plenamente enfocado en el cumplimiento de los objetivos de su administración.

“Se ocupa también tener un equipo 100 por ciento enfocado en esta gran estrategia social”, afirmó.

En materia de seguridad, el gobernador expresó su respaldo a la incorporación de Miguel Ángel Riquelme en las tareas de coordinación en la Comarca Lagunera, al considerar que cuenta con la experiencia necesaria para fortalecer la estrategia de seguridad en la región, particularmente en Torreón.

Recordó que ambos trabajaron de manera coordinada cuando ocuparon distintos cargos públicos, lo que permitirá mantener la continuidad del modelo de seguridad.

“Conocemos el modelo de seguridad, conocemos al equipo, tanto municipal como estatal”, destacó.

Asimismo, explicó que la principal razón de integrar al exalcalde a estas labores es su trayectoria en el combate a la delincuencia.