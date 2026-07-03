Coahuila: Manolo Jiménez confirma que enroques en su gabinete serán entre julio y agosto

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    Coahuila: Manolo Jiménez confirma que enroques en su gabinete serán entre julio y agosto
    La reestructuración busca fortalecer la operación de los programas de desarrollo social, afirmó. CORTESÍA

El Gobierno de Coahuila iniciará una revisión detallada del funcionamiento de las dependencias estatales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que realizará una serie de ajustes estratégicos en su equipo de trabajo, los cuales se llevarán a cabo de manera paulatina durante julio y agosto.

El mandatario estatal informó que en los próximos días iniciará una revisión detallada de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer la operación de los programas de desarrollo social.

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“Va a haber enroques, algunos en julio, otros en agosto, y los vamos a empezar a revisar a detalle”, señaló.

Jiménez Salinas explicó que estos cambios buscan conformar un equipo plenamente enfocado en el cumplimiento de los objetivos de su administración.

“Se ocupa también tener un equipo 100 por ciento enfocado en esta gran estrategia social”, afirmó.

En materia de seguridad, el gobernador expresó su respaldo a la incorporación de Miguel Ángel Riquelme en las tareas de coordinación en la Comarca Lagunera, al considerar que cuenta con la experiencia necesaria para fortalecer la estrategia de seguridad en la región, particularmente en Torreón.

Recordó que ambos trabajaron de manera coordinada cuando ocuparon distintos cargos públicos, lo que permitirá mantener la continuidad del modelo de seguridad.

“Conocemos el modelo de seguridad, conocemos al equipo, tanto municipal como estatal”, destacó.

Asimismo, explicó que la principal razón de integrar al exalcalde a estas labores es su trayectoria en el combate a la delincuencia.

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“Es justamente su experiencia en el tema de seguridad y que nos va a ayudar a actuar con toda contundencia”, puntualizó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre los recientes incidentes políticos ocurridos en el Congreso del Estado contra algunos legisladores, el gobernador descartó que exista un riesgo para la estabilidad institucional.

“Este estado es un estado de instituciones, de instituciones fuertes”, concluyó.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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