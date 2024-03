Recorte salarial en la UAdeC generará 9 mdp de ahorro este año, afirma rector

Con la reducción del 30 por ciento en los sueldos de 22 funcionarios de primer nivel, la Universidad Autónoma de Coahuila ahorrará 9 millones de pesos este año, informó el rector Octavio Pimentel Martínez, al señalar que requieren de recursos para labores de mantenimiento y equipamiento, ante la falta de recursos federales, para lo cual solamente disponen de menos de 10 mdp, insuficientes para las necesidades de los planteles educativos.

“Hay que hacer acciones importantes en la reforma financiera y administrativa de la UAdeC para tener ahorros importantes y dedicarlos al mantenimiento, será una actualización constante de todos los procesos y programas; es decir, controlar mejor el gasto, transparentarlo, cero fugas de dinero, más que lo necesario pagar lo que se tiene que pagar”.

Además, los funcionarios de primer nivel vieron disminuidos los ingresos en 30 por ciento, lo que aportará 9 mdp para cubrir algunas necesidades de la Máxima Casa de Estudios.

“Sin embargo, todos los ahorros todavía no lo tengo contemplado, todavía no tengo tesorero, hasta después del día 20 podremos sentarnos a ver esto. La reforma administrativa consiste en que todos los procesos sean más eficientes, de manera que garanticen poder generar nuestros propios recursos y que estos se queden en las escuelas y facultades previa revisión, auditoría y etiquetado de recursos con transparencia en su manejo”.

“Se tiene que hacer una revisión de la nómina, existe la posibilidad de que no aviadores y no debe haber aviadores en la Autónoma de Coahuila y si esto representa ahorros lo vamos a hacer. Vamos a evaluar cada uno de los puestos, las actividades que se están desarrollando, no podemos estar duplicando puestos y actividades”.

Agregó que todos los planteles requieren mantenimiento, especialmente los bachilleratos. Se requiere equipamiento de laboratorios y de áreas de cómputo y rehabilitación, así como labores de impermeabilización y reparación de módulos sanitarios.

Destacó que se creará una fundación de la UAdeC para generar becas estudiantiles y así tener más recursos para trabajos de mantenimiento, incluso analizarán la manera de involucrar al sector privado en estas labores, a cambio de servicios de laboratorio y de personal capacitado que puede aportar algo a cambio a la IP.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que la UAdeC convoque a algún debate con candidatas y candidatos en estas elecciones, señaló que atenderán las indicaciones que establezcan las autoridades electorales.

“Nosotros no nos vamos a meter, es la instrucción en la Universidad. Como no queremos que ningún partido se meta con la Universidad, no nos meteremos en la elección, a menos que la autoridad electoral nos invite, nos pida o nos solicite que participemos en alguna actividad, con gusto lo haremos”, apuntó.