¿Recuerdas a ‘Te amo, Elizabeth’? Es de Monclova y esta es su historia, según TikToker

Por si has vivido debajo de una piedra o no recuerdas este controversial metraje, con una duración de 17 segundos se puede observar una corta, pero intensa historia de drama y desengaño , donde la protagonista es una mujer de playera roja que está abordo de una patrulla en calidad de detenida.

El 17 de abril se convirtió (o no) en un día histórico para la comunidad mexicana de internet , pues el aclamado video ‘Te amo, Elizabeth’ , tras seis años de haberse viralizado, por fin se reveló su origen, pues la usuaria de TikTok “Lesliana” se atrevió a contar la historia que protagonizó la pareja conformada por Estela (la mujer arrestada) y Elizabeth.

La mujer notablemente afectada, comienza a gimotear mientras es asegurada por la Policía Municipal cuando, de pronto, lanza entre gritos y alaridos de desesperación unas desgarradoras palabras a la que se presume es su amada:

“¿Estás mirando, Elizabeth, verdad? Gracias por eso, Dios te bendiga siempre.

Yo te amo ¡Yo te amo, Elizabeth, te amo! ¡Pero no se vale lo que me has hecho! ¡TE AMO, ELIZABETH!”, grita mientras la patrulla se aleja.