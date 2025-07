Solicita Attolini declaratoria de zona de desastre a colonias del poniente de Torreón por intensas lluvias

“Hoy no se trata de diferencias políticas ni de cálculos partidistas. Se trata de ayudar al gobierno municipal, sin regateos, para que cuente con más y mejores herramientas con las cuales apoyar a las familias que lo han perdido todo. Lo importante son las familias del poniente de Torreón: sus casas, su seguridad, su salud y su dignidad. Ellas deben ser la prioridad” , declaró Attolini.

“Este proyecto no es una ocurrencia ni está en pañales. Tiene expediente técnico, aval ciudadano y respaldo de especialistas. Lo que falta es voluntad política y cumplimiento administrativo por parte del gobierno municipal para que los recursos lleguen y la obra inicie”, puntualizó Attolini.

El legislador enfatizó que la solución estructural y de largo plazo a las inundaciones de Torreón ya está planteada, pero no puede seguir siendo postergada por omisiones locales: “Es una demanda legítima de empresarios, de ambientalistas, de vecinos y de toda la sociedad civil organizada. Ya basta de negligencia. Que no sea la soberbia de unos pocos lo que condene al sufrimiento a miles de familias”.

Finalmente, el diputado reafirmó su disposición a colaborar con todos los órdenes de gobierno para que la emergencia se atienda y la obra estructural se concrete: “Torreón necesita soluciones, no excusas. El poniente de la ciudad no puede seguir esperando. Estoy donde debo estar, haciendo lo que me toca hacer”.