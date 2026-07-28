Refuerzan en Múzquiz, Coahuila, limpieza de vialidades y plazas para mejorar la imagen urbana

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Coahuila
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    Refuerzan en Múzquiz, Coahuila, limpieza de vialidades y plazas para mejorar la imagen urbana
    El bulevar Múzquiz-Palaú fue intervenido con trabajos de mantenimiento en el camellón central y los costados para ofrecer mayor visibilidad a los automovilistas. CORTESÍA

Ecología Municipal acelera trabajos de mantenimiento en bulevares, calles y áreas recreativas

MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de conservar un Pueblo Mágico más limpio, ordenado y seguro, el Gobierno Municipal de Múzquiz, Coahuila, intensificó las jornadas de limpieza y mantenimiento en diversos sectores de la cabecera municipal, dando prioridad a vialidades de alta circulación, áreas verdes y espacios de convivencia familiar.

Las acciones son realizadas por cuadrillas de la Dirección de Ecología Municipal, que durante los últimos días concentraron esfuerzos en el retiro de maleza y limpieza de las principales calles de la ciudad, además del mantenimiento del bulevar Múzquiz-Palaú, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la región carbonífera.

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Los trabajos abarcaron el camellón central y los laterales del bulevar, donde el crecimiento de la vegetación podía reducir la visibilidad para automovilistas y peatones. Con estas labores se busca mejorar las condiciones de seguridad vial, además de ofrecer una mejor imagen a quienes diariamente transitan por este importante acceso al municipio.

Las cuadrillas también realizaron acciones de limpieza, poda y mantenimiento en una de las plazas de la colonia Las Misiones, espacio que diariamente es utilizado por niñas, niños, jóvenes y adultos para realizar actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar.

El mantenimiento permanente de parques, jardines, camellones y áreas públicas forma parte de la estrategia municipal para conservar en buen estado la infraestructura urbana, prevenir la acumulación de basura, evitar la proliferación de fauna nociva y reducir riesgos derivados del crecimiento excesivo de maleza, especialmente durante la temporada de lluvias.

En municipios como Múzquiz, donde las altas temperaturas y las precipitaciones favorecen el rápido crecimiento de la vegetación, este tipo de jornadas se vuelve indispensable para mantener en condiciones óptimas los espacios públicos y garantizar una movilidad más segura tanto para automovilistas como para peatones.

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Las autoridades municipales informaron que estas acciones continuarán de manera permanente en colonias, bulevares, parques y plazas, como parte de un programa integral orientado a fortalecer la imagen urbana y ofrecer espacios dignos para la convivencia de las familias muzquenses.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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