Coahuila: retiran cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en Múzquiz

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    Coahuila: retiran cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en Múzquiz
    El operativo fue resultado de una investigación para ubicar las llamadas ‘cámaras parásito’. ESPECIAL

En las acciones participaron corporaciones municipales, estatales y federales

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la Región Carbonífera, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en postes y espacios públicos en la cabecera municipal de Múzquiz y Palaú.

En el despliegue participaron elementos del Mando Coordinado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones estatales. Las acciones iniciaron después del mediodía con la salida del convoy desde la Comandancia Municipal.

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De acuerdo con la información oficial, previamente se efectuó un trabajo de investigación para identificar los puntos donde fueron colocadas las llamadas “cámaras parásito”, dispositivos instalados sin autorización en infraestructura pública.

Las autoridades estimaron que durante el operativo serían localizadas y retiradas alrededor de 15 cámaras distribuidas entre Múzquiz y Palaú.

Asimismo, señalaron que no se permitirá que particulares instalen equipos de videovigilancia en postes pertenecientes a empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Telmex sin contar con una autorización o justificación legal, al tratarse de infraestructura de uso público.

Indicaron además que este tipo de instalaciones irregulares puede generar riesgos en materia de seguridad, ya que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, como el denominado halconeo, por lo que se mantendrán acciones de vigilancia para prevenir este tipo de prácticas.

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Finalmente, las corporaciones informaron que los operativos coordinados continuarán en la Región Carbonífera con el objetivo de detectar y retirar equipos instalados fuera de la normativa, además de fortalecer las estrategias preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Con información de medios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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