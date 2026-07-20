Coahuila: retiran cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en Múzquiz

En el despliegue participaron elementos del Mando Coordinado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones estatales. Las acciones iniciaron después del mediodía con la salida del convoy desde la Comandancia Municipal.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la Región Carbonífera, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en postes y espacios públicos en la cabecera municipal de Múzquiz y Palaú.

De acuerdo con la información oficial, previamente se efectuó un trabajo de investigación para identificar los puntos donde fueron colocadas las llamadas “cámaras parásito”, dispositivos instalados sin autorización en infraestructura pública.

Las autoridades estimaron que durante el operativo serían localizadas y retiradas alrededor de 15 cámaras distribuidas entre Múzquiz y Palaú.

Asimismo, señalaron que no se permitirá que particulares instalen equipos de videovigilancia en postes pertenecientes a empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Telmex sin contar con una autorización o justificación legal, al tratarse de infraestructura de uso público.

Indicaron además que este tipo de instalaciones irregulares puede generar riesgos en materia de seguridad, ya que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, como el denominado halconeo, por lo que se mantendrán acciones de vigilancia para prevenir este tipo de prácticas.