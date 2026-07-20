Detienen a exdirector de Contabilidad de la administración de Tania Flores; es trasladado al CERESO de Saltillo

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    Detienen a exdirector de Contabilidad de la administración de Tania Flores; es trasladado al CERESO de Saltillo
    La detención está relacionada con la investigación que se sigue en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. HÉCTOR GARCÍA

La captura ocurrió alrededor de las 19:45 horas del viernes 17 de julio

MÚZQUIZ, COAH.– De acuerdo con información contenida en el Registro Nacional de Detenciones, Eduardo Ramón “N”, quien se desempeñó como director de Contabilidad durante la administración municipal encabezada por la exalcaldesa Tania “N”, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Investigación y posteriormente trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Saltillo.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 19:45 horas del viernes 17 de julio, en un domicilio ubicado sobre la calle Jalisco, entre las vialidades 5 de Febrero y 18 de Marzo, en la colonia Independencia de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-investigara-gobernacion-detencion-de-tania-flores-PG22178564

Conforme a la información oficial, tras su aseguramiento el exservidor público fue puesto a disposición de la autoridad competente y posteriormente ingresado al penal de Saltillo, en el contexto de las investigaciones relacionadas con el proceso penal que se sigue en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, administración en la que ocupó el cargo de director de Contabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente los delitos que se le atribuyen a Eduardo Ramón “N”, ni han precisado el estado procesal en el que se encuentra, por lo que se prevé que dicha información sea dada a conocer conforme avancen las diligencias ministeriales y judiciales correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tania-flores-cayo-la-reina-del-carbon-HP21953163

La ficha del Registro Nacional de Detenciones señala que el imputado mide aproximadamente 1.74 metros de estatura, es de complexión regular y tez aperlada. Al momento de su detención vestía una camisa de cuadros en colores rojo, azul y blanco, pantalón de mezclilla color café y calzado deportivo color gris.

Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con este caso, sin que hasta el momento se hayan emitido mayores detalles sobre las imputaciones formuladas en su contra

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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