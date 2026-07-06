Invita Ramos Arizpe a los Talleres de Verano 2026 en la Casa de la Cultura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una oferta de actividades artísticas, culturales, deportivas y formativas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en los Talleres de Verano 2026, que se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio en la Casa de la Cultura. La administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este programa forma parte de las acciones para impulsar el desarrollo integral de la población mediante la educación, el arte y la cultura, ofreciendo espacios donde los participantes puedan desarrollar nuevas habilidades y aprovechar el periodo vacacional de manera productiva.

La cartelera incluye talleres de danza folclórica, danza moderna, ballet clásico, ritmos latinos, guitarra, rondalla, piano, violín, canto coral, teatro, pintura y dibujo, modelismo, diseño en Canvas, robótica básica, cocina, elaboración de jabones artesanales, yoga, zumba, inglés y clases de regularización, entre otras disciplinas. Las actividades se impartirán de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con grupos organizados por edades, niveles y horarios para brindar una mejor atención a los asistentes.

El Gobierno Municipal destacó que la inscripción tendrá un costo de 100 pesos, mientras que la mensualidad será del mismo monto, con el propósito de ofrecer una alternativa accesible para que un mayor número de familias pueda acceder a actividades recreativas y de aprendizaje durante las vacaciones.

Asimismo, se informó que los alumnos de nuevo ingreso podrán incorporarse a los talleres conforme exista disponibilidad de cupo. Las autoridades municipales exhortaron a las personas interesadas a acudir lo antes posible a la Casa de la Cultura para realizar su inscripción, conocer los horarios específicos de cada disciplina o solicitar mayores informes al teléfono 844 159 0171.

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