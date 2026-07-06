Invita Ramos Arizpe a los Talleres de Verano 2026 en la Casa de la Cultura

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    Invita Ramos Arizpe a los Talleres de Verano 2026 en la Casa de la Cultura
    Entre los talleres destacan danza, música, teatro, pintura, robótica, cocina, inglés, yoga y regularización escolar. CORTESÍA

Los talleres se realizarán del 6 al 17 de julio y están dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una oferta de actividades artísticas, culturales, deportivas y formativas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en los Talleres de Verano 2026, que se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio en la Casa de la Cultura.

La administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este programa forma parte de las acciones para impulsar el desarrollo integral de la población mediante la educación, el arte y la cultura, ofreciendo espacios donde los participantes puedan desarrollar nuevas habilidades y aprovechar el periodo vacacional de manera productiva.

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La cartelera incluye talleres de danza folclórica, danza moderna, ballet clásico, ritmos latinos, guitarra, rondalla, piano, violín, canto coral, teatro, pintura y dibujo, modelismo, diseño en Canvas, robótica básica, cocina, elaboración de jabones artesanales, yoga, zumba, inglés y clases de regularización, entre otras disciplinas.

Las actividades se impartirán de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con grupos organizados por edades, niveles y horarios para brindar una mejor atención a los asistentes.

$!La oferta incluye actividades artísticas, culturales, tecnológicas, deportivas y académicas.
La oferta incluye actividades artísticas, culturales, tecnológicas, deportivas y académicas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal destacó que la inscripción tendrá un costo de 100 pesos, mientras que la mensualidad será del mismo monto, con el propósito de ofrecer una alternativa accesible para que un mayor número de familias pueda acceder a actividades recreativas y de aprendizaje durante las vacaciones.

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Asimismo, se informó que los alumnos de nuevo ingreso podrán incorporarse a los talleres conforme exista disponibilidad de cupo.

Las autoridades municipales exhortaron a las personas interesadas a acudir lo antes posible a la Casa de la Cultura para realizar su inscripción, conocer los horarios específicos de cada disciplina o solicitar mayores informes al teléfono 844 159 0171.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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