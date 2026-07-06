Movilidad sin costo impulsa más de 660 mil viajes para estudiantes en Ramos Arizpe

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    Movilidad sin costo impulsa más de 660 mil viajes para estudiantes en Ramos Arizpe
    Durante la graduación de la Primaria María Elena Flores Gaona, el alcalde felicitó a los 74 estudiantes que concluyeron esta etapa escolar. CORTESÍA

Programa fortalece el acceso a escuelas, favorece la economía familiar y amplía las oportunidades para miles de usuarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Ruta Estudiantil Gratuita de Transporte Público se perfila para superar los 660 mil traslados al concluir julio, consolidándose como una de las políticas públicas de mayor alcance social en Ramos Arizpe, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la ceremonia de graduación de la Escuela Primaria María Elena Flores Gaona, realizada en el Teatro de la Ciudad ”Eulalio Gutiérrez Ortiz”, el edil afirmó que el desarrollo del municipio pasa por garantizar mejores condiciones de movilidad para estudiantes, trabajadores y familias, facilitando su acceso diario a centros educativos, espacios laborales y diversos servicios.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene una estrategia integral orientada a fortalecer la educación, la movilidad, la infraestructura y los servicios públicos, con el propósito de generar mayores oportunidades y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

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Recordó que la Ruta Estudiantil Gratuita inició operaciones en agosto de 2025 como uno de los programas prioritarios de la administración municipal y, desde entonces, se ha convertido en un apoyo permanente para miles de ciudadanos.

Actualmente, el sistema recorre 17 kilómetros, enlazando colonias, parques industriales, el primer cuadro de la ciudad y diversos planteles educativos, con un promedio cercano a 60 mil usuarios mensuales, cifra que permitirá rebasar los 660 mil viajes al cierre del presente mes.

Las unidades brindan servicio los 365 días del año, en un horario de 06:30 a 21:00 horas, con intervalos de entre 10 y 15 minutos, además de contar con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia y pantallas informativas para ofrecer un traslado seguro, moderno y accesible.

INVERSIÓN QUE ABRE OPORTUNIDADES

Al dirigirse a la comunidad escolar, Tomás Gutiérrez Merino afirmó que facilitar el transporte representa una inversión directa en el desarrollo académico y en la economía de las familias.

$!Tomás Gutiérrez Merino destacó que invertir en movilidad también significa fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias.
Tomás Gutiérrez Merino destacó que invertir en movilidad también significa fortalecer la educación y apoyar la economía de las familias. CORTESÍA

”Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan todas las herramientas para seguir estudiando. La Ruta Estudiantil nació para eliminar barreras, apoyar la economía familiar y acercar a las personas a sus escuelas, a sus trabajos y a las oportunidades que ofrece Ramos Arizpe. Invertir en movilidad también es invertir en educación y en el futuro de nuestra ciudad”, expresó.

Durante la ceremonia, el alcalde felicitó a los 74 alumnos que concluyeron su educación Primaria y los invitó a continuar con su preparación académica para afrontar nuevos desafíos.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene una estrategia integral orientada a fortalecer la educación, la movilidad, la infraestructura y los servicios públicos, con el propósito de generar mayores oportunidades y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.

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