Relación empresarial Coahuila-Texas, más fuerte que políticas de Trump: Asociación de Contratistas de EUA

La relación comercial y política entre Coahuila y Texas, debe permanecer en fuerte comunicación y hacer oídos sordos al ruido político.

De acuerdo a Frank Fuentes, presidente de la Asociación de U.S. Hispanic Contractors Association, consideró que la tensión por los aranceles, eventualmente se va a equilibrar.

Fuentes destacó la colaboración que se ha mantenido con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el alcalde de Saltillo Javier Diaz y con Gabriela Montemayor, enlace de Saltillo con ciudades de Texas.

“Yo creo que si no escuchamos al ruido político que se escucha ahora mismo, que viene a nivel nacional y si mantenemos una comunicación sólida como la que hemos tenido con Manolo (JIménez), con Javier (Diaz) y con Gaby (Montemayor), tarde o temprano, todos estos problemas de aranceles van a desaparecer o se van a equilibrar”, apuntó.

Consideró que a nivel nacional, la administración de Donald Trump lo que está buscando es seguridad e igualdad de condiciones cuando se trata de exportaciones e importaciones, elementos resueltos en Coahuila.

Fuentes planteó que se está gestando un nuevo escenario donde en Estados Unidos se buscará el desarrollo económico para que ambos países prosperen

“Con Coahuila, creo que lo que aprendimos es un modelo para el resto de México. No solo digo esto yo, sino que mucha gente importante está diciendo que es importante destacar que Coahuila es uno de los estados más seguros de México. Y para que haya inversión, se necesita seguridad. Su gobierno, ya sea Manolo o el gobierno anterior o quien venga en el futuro, necesita tener eso en mente, que necesitan continuar haciendo lo que están haciendo”, expresó.

Añadió que para la U.S. Hispanic Contractors Association, es muy importante lo que aporta el estado de Coahuila pues gran parte del material como varillas y cemento proviene de la entidad.

También comentó que en reuniones de alto nivel, Frank Fuentes usa el ejemplo de Coahuila para diferenciarlo del resto de estados fronterizos, destacando la seguridad que no se vive en otras entidades.

Fuentes apuntó que Coahuila necesita, así como hará Texas, mejorar las comunicaciones y la infraestructura, aspecto que se ha comentado anteriormente.

El pasado mes de marzo, Frank Fuentes estuvo en Saltillo donde a nombre de la U.S. Hispanic Contractors Association, entregó equipo para bomberos e insumos médicos con valor de dos millones de pesos.

“Hace dos años y medio yo me quedé encantado con la ciudad. Sentí la forma en que es la gente, la gente siempre muy amable, muy cariñosa y siempre recibiéndonos con mucho cariño, con mucha bondad. En realidad, yo he tenido la bendición de recorrer el mundo, pero nunca nos han recibido como nos recibieron ahí, y me quedé muy enamorado de la ciudad y de la gente”, expresó.