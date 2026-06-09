Rubén Moreira pide reforzar vigilancia epidemiológica ante Mundial

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Coahuila
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    Rubén Moreira pide reforzar vigilancia epidemiológica ante Mundial
    El diputado solicitó acciones coordinadas entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. CORTESÍA

El legislador presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades sanitarias a fortalecer la prevención y capacidad de respuesta

CDMX.- Ante el incremento de la movilidad nacional e internacional que registrará México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado federal Rubén Moreira Valdez exhortó a las autoridades sanitarias del país a fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, capacidad hospitalaria y coordinación interinstitucional para hacer frente a posibles riesgos de salud pública.

A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el legislador priista advirtió que la llegada de millones de visitantes nacionales y extranjeros representará un desafío importante en materia de vigilancia sanitaria y capacidad de respuesta institucional, por lo que consideró indispensable reforzar de manera preventiva los mecanismos de atención, control y reacción inmediata.

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Moreira Valdez planteó que estas acciones deben concentrarse especialmente en aeropuertos, puertos marítimos, terminales terrestres, destinos turísticos y otros puntos de alta concentración y movilidad de personas durante el desarrollo del torneo internacional.

En ese contexto, hizo un llamado a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a las autoridades sanitarias estatales, para fortalecer la vigilancia y las medidas preventivas ante posibles casos de hantavirus en territorio nacional.

El coordinador parlamentario recordó que recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió alertas relacionadas con un brote de la cepa Andes de hantavirus detectado inicialmente en un crucero internacional, situación que, aunque mantiene un riesgo global considerado bajo, requiere medidas preventivas oportunas.

Precisó que la propia OMS ha descartado, hasta el momento, un escenario comparable con la pandemia de COVID-19; sin embargo, señaló que el prolongado periodo de incubación de la enfermedad y la posibilidad limitada de transmisión justifican el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El legislador sostuvo que la protección de la salud pública constituye una de las principales responsabilidades del Estado mexicano y representa un factor fundamental para preservar la estabilidad social, económica y humana del país.

Asimismo, exhortó a las autoridades sanitarias de las entidades federativas a reforzar los protocolos de detección temprana, la capacitación del personal médico y la disponibilidad de medicamentos, equipos e insumos necesarios para la atención de posibles casos asociados al hantavirus u otras enfermedades emergentes.

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De igual forma, convocó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como a la Guardia Nacional y a las autoridades de Protección Civil, a coordinar acciones preventivas y de apoyo logístico con las instituciones de salud, a fin de fortalecer los mecanismos de atención y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad epidemiológica.

“México no puede repetir errores derivados de improvisación, descoordinación institucional o minimización de riesgos sanitarios. La prevención temprana y la coordinación entre autoridades son fundamentales para proteger la salud de las y los mexicanos”, concluyó el legislador.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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