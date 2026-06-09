Rubén Moreira pide reforzar vigilancia epidemiológica ante Mundial

A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el legislador priista advirtió que la llegada de millones de visitantes nacionales y extranjeros representará un desafío importante en materia de vigilancia sanitaria y capacidad de respuesta institucional, por lo que consideró indispensable reforzar de manera preventiva los mecanismos de atención, control y reacción inmediata.

CDMX.- Ante el incremento de la movilidad nacional e internacional que registrará México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado federal Rubén Moreira Valdez exhortó a las autoridades sanitarias del país a fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, capacidad hospitalaria y coordinación interinstitucional para hacer frente a posibles riesgos de salud pública.

Moreira Valdez planteó que estas acciones deben concentrarse especialmente en aeropuertos, puertos marítimos, terminales terrestres, destinos turísticos y otros puntos de alta concentración y movilidad de personas durante el desarrollo del torneo internacional.

En ese contexto, hizo un llamado a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a las autoridades sanitarias estatales, para fortalecer la vigilancia y las medidas preventivas ante posibles casos de hantavirus en territorio nacional.

El coordinador parlamentario recordó que recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió alertas relacionadas con un brote de la cepa Andes de hantavirus detectado inicialmente en un crucero internacional, situación que, aunque mantiene un riesgo global considerado bajo, requiere medidas preventivas oportunas.

Precisó que la propia OMS ha descartado, hasta el momento, un escenario comparable con la pandemia de COVID-19; sin embargo, señaló que el prolongado periodo de incubación de la enfermedad y la posibilidad limitada de transmisión justifican el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El legislador sostuvo que la protección de la salud pública constituye una de las principales responsabilidades del Estado mexicano y representa un factor fundamental para preservar la estabilidad social, económica y humana del país.

Asimismo, exhortó a las autoridades sanitarias de las entidades federativas a reforzar los protocolos de detección temprana, la capacitación del personal médico y la disponibilidad de medicamentos, equipos e insumos necesarios para la atención de posibles casos asociados al hantavirus u otras enfermedades emergentes.