Esposa de Juan Ángel no ve razones que se haya ido y envía mensaje para que regrese, afirman que lo vieron en Castaños

MONCLOVA, COAH.- Una familia monclovense pide la colaboración de la ciudadanía para localizar a Juan Ángel Ramos Peña, quien desapareció el sábado 4 de marzo cuando salió de su jornada laboral.

El hombre de 52 años de edad es obrero de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y su esposa, quien prefirió no brindar su nombre, asegura que no hubo un motivo para que este no haya regresado a su casa.

Manifestó que precisamente el día sábado le vio a las 5:30 de la mañana, cuando se preparaba para irse a trabajar al primer turno en la acerera.

El obrero desaparecido portaba una camisa azul a cuadros, gorra camuflajeada, pantalón azul, y zapatos de seguridad. Es un hombre de tez blanca, delgado, de una estatura de 1.70 aproximadamente y de cabello canoso.