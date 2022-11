Saltillo.- El Congreso del Estado revisará con lupa los proyectos de presupuesto de ingresos 2023 enviados por los 38 ayuntamientos, para evitar que quieran hacer “travesuras” con multas injustificadas como ocurrió el año pasado, en que varios cabildos intentaron meter nuevos cobros.

La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez explicó que en varias legislaturas detectaron que los alcaldes y regidores pretendieron incorporar de manera indebida cobros para fortalecer las finanzas municipales y lo mismo ocurrió el año pasado.

“Si nos llega una ‘travesura’, como el año pasado de algunos municipios, que decía ‘quiero cobrar porque traen mal puesto el cubreboca y mi exposición es que nos exponen a todos y voy a cobrar 2 mil pesos’, no, pues eso no”.

La coordinadora de la Comisión de Hacienda señaló que otro municipio propuso cobrar multa a las personas que hicieran señas groseras a los policías, con el solo hecho de que el oficial así lo denunciara y como prueba bastaba su palabra.

“¿Cuáles señas? ¿Cuál es tu exposición de motivos? ‘Pues cualquier seña que sea grosera’, pero ¿cuál va a ser el elemento probatorio para que esa multa suceda? ‘Pues que el policía me diga que le pintó el dedo, que le sacó la lengua’. Pues no, quedaría a criterio del policía y no está sujeto a una prueba, una evidencia, y no se autorizó”.

En la revisión de los presupuestos de ingresos del año pasado detectaron más ocurrencias de multas, por eso este año los diputados recomendaron a los alcaldes, regidores y funcionarios municipales “no estar ideando nuevos impuestos, más bien que eficienten los que ya tienen”.

Hasta ahora, la Comisión de Hacienda analizó los presupuestos de Escobedo, Viesca, Piedras Negras, Zaragoza y Acuña y no han encontrado “travesuras” de municipios que pretendan aplicar aumentos superiores al 8% en sus cobros o nuevos impuestos; al contrario, tienen interés de ser más eficientes en los impuestos y derechos vigentes.

“Fuimos muy claros, nada de sorpresas, nada de impuestos sin exposición de motivos, traten de eficientar lo que tienen, de incentivar al contribuyente de otra manera, pero no cargando la mano”, planteó la diputada.