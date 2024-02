¿Revivir la tauromaquia sin sacrificar al toro?; Convoca Congreso de Coahuila a debates

El Congreso del Estado convocará a foros ciudadanos para analizar la iniciativa ciudadana que plantea el regreso de la fiesta brava a la usanza portuguesa, sin sacrificar al toro, a fin de escuchar las voces a favor y en contra de la tauromaquia y con base en ello emitir el dictamen legislativo.

El diputado Alberto Hurtado Vera (Morena) señaló que se están construyendo los consensos para que haya corridas en el estado. Indicó que se reunió con Vicente Salas Estrada “Novillero”, autor de la iniciativa, y le manifestó que hay que establecer mesas de diálogo con la participación de toreros, ganaderos, empresarios y animalistas para construir una propuesta que sea prudente y equilibrada.

“Yo que más quisiera que regresaran las corridas de toros en honor a mi amigo Armando Guadiana. No soy taurino, pero me gustaría que volvieran, no pudiera decir si a la usanza española o portuguesa, tenemos que escuchar a todas las voces, beneficiados, afectados, para generar una propuesta con equilibrio y se generen los consensos pertinentes”, argumentó.

Añadió que la fiesta brava genera derrama económica y aparte sería un atractivo para la Feria de Saltillo e impulsaría el turismo, un proceso en el que debe haber diálogo con todas las partes interesadas.

“Yo lo veo viable, siempre y cuando se sienten todos los interesados a dialogar y construir un acuerdo, no se trata de imponer, hay que escuchar a todas las voces para que sea algo terso”, comentó.

Gerardo Aguado Gómez (PAN), señaló que la iniciativa ciudadana es interesante y hay que escuchar a todas las expresiones, a quienes están a favor de la tauromaquia y los que están en contra para tomar una decisión al respecto.

“Seguirá esta iniciativa ciudadana su proceso legislativo, tendrá la Comisión de Gobernación que llamar al ponente, como lo establece la Ley Orgánica, en el caso de las iniciativas ciudadanas, para que haga una exposición ante la Comisión y se analizará y se dictaminará a favor o en contra”, declaró.

“Las decisiones que se tomen en el Poder Legislativo, deben ser con base a la escucha constante con los distintos sectores, sobre todo los involucrados. Pasa a segundo término lo que como legisladores opinemos en el tema porque somos representantes populares; no nos representamos a nosotros mismos, representamos a la sociedad y a las distintas manifestaciones que hay”, concluyó.

Magaly Hernández Aguirre (PVEM), adelantó que el partido está en contra del maltrato animal y rechazan el regreso de la fiesta brava a los ruedos de Coahuila, porque las personas pierden sensibilidad ante el dolor ajeno.

“Estamos en la mejor apertura para escuchar a todos y atenderlos, sin embargo, nuestra postura no está a favor del maltrato animal”, expresó.