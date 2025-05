Crece interés por la vasectomía en Coahuila; IMSS realiza 268 procedimientos en el primer trimestre de 2025

Durante el primer trimestre del presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reportó la realización de 268 vasectomías sin bisturí, a través de jornadas intensivas gratuitas abiertas a la población en general, así como la ampliación de espacios para estos procedimientos en Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Así lo informó el doctor Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, coordinador auxiliar del Primer Nivel de Atención de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, quien destacó que esta cifra representa casi el 35 por ciento del total de vasectomías realizadas en todo 2024, lo que permite proyectar un aumento considerable para el cierre de este año.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Coparmex y BNI Laguna se unen para impulsar el networking empresarial

“La respuesta positiva de los hombres a este procedimiento nos permite avanzar en la eliminación de mitos y tabúes en torno a la vasectomía, lo que se traduce en beneficios directos para su salud sexual y la planificación familiar”, señaló el especialista.

El IMSS recuerda que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio, seguro y sin riesgos, que no afecta el desempeño sexual y evita embarazos no planificados. Además, está disponible de forma totalmente gratuita para hombres derechohabientes y población abierta interesada.

“Como institución de salud, nuestro compromiso es garantizar que tanto hombres como mujeres ejerzan su derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener”, afirmó Hernández Rodríguez.

Actualmente, en Coahuila se cuenta con 11 unidades médicas del IMSS donde se realiza este procedimiento:

>Región Norte: HGZ No. 92, UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña, y UMF No. 79 de Piedras Negras.

>Región Laguna: HGZ No. 16 y UMAA No. 90 de Torreón.

>Región Centro: HGZ No. 7 de Monclova.

>Región Sureste: HGZ No. 2, UMF No. 82, UMF No. 73 de Saltillo y UMF No. 88 de Ramos Arizpe.

El IMSS hizo un llamado a los interesados a acercarse a su clínica más cercana para solicitar información sobre los diferentes métodos anticonceptivos disponibles, reiterando que todos son gratuitos.