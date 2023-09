MONCLOVA, COAH.- Los catorce millones de pesos peor invertidos, fueron los que se utilizaron en la rehabilitación y embellecimiento del Río Monclova , porque a tres años de la obra el cauce está completamente seco y la imagen que da no es nada agradable.

Las familias comenzaron a disfrutar de los resultados de la obra en 2020, tras el paso de la época más fuerte de la pandemia del COVID-19, no obstante utilizaban la sana distancia y el cubrebocas.

TODO FUE UN ESPEJISMO

Lo que recién salió a la luz fue que la obra fue meramente “artificial”, por que el cauce estaba seco desde años atrás y fue abastecido de litros y litros de agua de un pozo de agua propiedad del municipio.

Durante la administración actual, el alcalde Mario Dávila ordenó la suspensión del relleno del río con agua de la ciudad, y por ahora el cauce luce desolado, completamente seco y poco a poco comienza a darse el crecimiento de hierba, que deteriora considerablemente la imagen del mismo.

Al ser cuestionado por esta casa editora, el edil monclovense respondió: “simplemente no tiene agua, es un río sin agua”.

Explicó que su administración no dará continuidad a las acciones del gobierno anterior, que usaba agua del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento para estar abasteciendo este río, son cantidades grandes de agua las que se desperdiciaron en él, dijo.

”Es un río que en su momento tuvo agua (y) ahora pues no tiene, los ríos son naturales, no artificiales y cuando la ciudad sufre no podemos estar utilizando el agua humana para un lugar que es artificial.

”Si no hay agua y tenemos problemas en la ciudad con el agua tenemos que ser respetuosos de ello y tenemos que cuidarla, no por que se vea bonito o atractivo vamos a utilizar el agua humana en agua de un río”, dijo Mario Dávila.