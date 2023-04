¿Sabes qué es lo que más se disfruta en Saltillo en Semana Santa?

“Qué rápido se está yendo el año”, es un comentario recurrente en reuniones familiares o de amigos... ¡y ya es Semana Santa!, periodo vacacional que no solo disfruta la burocracia y el sector educativo, sino que algunas empresas de Saltillo bajan su producción y aprovechan para dar vacaciones a sus empleados. pero ¿qué es lo que más se disfruta en la ciudad en estos días de asueto?

“Se van todos los foráneos y nadie se enoja porque no lo saludamos”, respondió Nancy Tristán a la pregunta hecha por VANGUARDIA: “¿Qué es lo que más disfrutas en #Saltillo durante las vacaciones?

TE PUEDE INTERESAR: Conduce a exceso de velocidad y prensa a tres mujeres en Saltillo

“Lo primero que pienso en llegar a Saltillo “ir por la barbacoaaaa !!! “... sabe diferente y me gusta mucho.... Ya después veo para dónde salir a pasear”, dijo Miguel Ángel Rodríguez Bello.

La encuesta de VANGUARDIA hecha a través de Facebook, hasta el mediodía de ayer domingo tenía 220 reacciones, 577 comentarios y 42 compartidas.

Numerosos ciudadanos coincidieron en que lo que más disfrutan es que la ciudad se queda sola y hay poco tráfico vial, como Silvia Estela Salazar Tapia, quien respondió: “Que se aminora el tráfico vehicular. Hay menos gente en las calles; disfruto más de la Alameda, museos, plazas. Hay tanto que ver en nuestro hermoso Saltillo”.

Otras respuestas destacaron sitios a visitar, como lo dicho por el lagunero Armando Rodríguez: “Soy de Torreón, mi mamá era de Saltillo, y lo que siempre he disfrutado cuando voy a Saltillo es el Museo del Desierto y su Parque Las Maravillas. Al igual siempre me ha gustado mucho visitar la vecina ciudad de Arteaga y caminar por su calle principal. Y no se diga cómo disfrutar de su pan de Saltillo”.

Por su parte, Rossy Ríos Delgado se sumó a lo dicho por Armando: “Soy de Monclova, cuando vamos disfruto mucho la Alameda con mis nietos y nos damos una vuelta para Arteaga. Estamos ahí todo el día. Saludos”.

También hubo personas que coincidieron en decir que Saltillo no tiene atractivos, como Bau García García, quien escribió: “Nada, ps Saltillo está bien encuerado de lugares bonitos”, respuesta con la que se identificaron decenas de personas, como Mireles Villanueva, quien agregó: “Pos que si no hay nada de atractivo en la ciudad más que el museo, pero ya van muchas veces que voy y uno tiene que salir a otros lados para disfrutar”.