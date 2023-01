‘¿Sabías que las direccionales no gastan gasolina?’; Reglamento de Saltillo obliga a usarlas (video)

A través de Facebook, la página “Dashcam Saltillo” hizo llegar a Vanguardia un video en el que se aprecia como en una distancia de apenas un kilómetro, dos conductores no hacen uso de sus luces direccionales para cambiar de carril, y uno más, a pesar de que la enciende, encima su vehículo al carril del que lleva preferencia de paso.

Junto con el video, se lee la leyenda: ¿sabías que las direccionales no gastan gasolina y al ponerlas no te dan el derecho a cambiar de carril?, en el sentido de que en reiteradas ocasiones, saltillenses han externado en redes sociales que el uso de direccionales no es un hábito del que puedan jactarse los conductores locales. Esto a pesar de que el Reglamento de Tránsito Municipal obliga a su uso.

En el video que dura un minuto, se aprecia como pasando el cruce de la calle Canadá con el bulevar Venustiano Carranza en circulación de sur a norte, un coche compacto de la marca Chevrolet pasa del carril central al de la izquierda sin previo aviso.