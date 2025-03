Nuevos campos de exterminio recuerdan horror en Coahuila; ‘exgobernador nos decía que dejáramos de buscar’

El hallazgo de una mega fosa clandestina en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto de nuevo en el foco internacional las aterradoras actividades del crimen organizado en México, evocando los horrores vividos en Coahuila, donde, durante años, cientos de personas fueron desaparecidas y llevadas a campos de exterminio, como lo documentan las fosas halladas en el estado.

La representante de Grupo VIDA, Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, quien ha dedicado años a la búsqueda de su hija Fanny y otras personas desaparecidas, habló en una entrevista para W Radio sobre cómo el hallazgo en Teuchitlán recuerda la escena vivida en el ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, a una hora de Torreón, hace ya una década. Allí, las autoridades han descubierto restos óseos y más de 400 prendas, similares a los hallazgos en la zona jaliscienses.

TE PUEDE INTERESAR: Capacitan a policías de Torreón para brindar mejor atención a turistas y locales

“En Patrocinio observamos que era evidente que la intención era desaparecer a las personas. Son 64 hectáreas donde hemos estado trabajando. Nos decían que íbamos a terminar de explorar en 20 años. Ya llevamos 10 y ahora nos dicen que todavía faltan 15. Es una locura”, expresó Silvia Ortiz.

Sin embargo, Patrocinio no es el único sitio de este tipo. También en San Antonio del Alto se han encontrado hasta 170 fosas, algunas de las cuales contienen más de una persona. “Algunas son fosas grandes, donde se puede determinar que hay desde cinco a tres personas; Hemos encontrado esposas, eso en Patrocinio. Por otro lado está San Antonio del Alto, donde de las 170 fosas hay un aproximado de 12 fosas múltiples”, detalló.

Estos hallazgos suman un total de 27 zonas positivas en ejidos cercanos a Torreón, donde se han encontrado más de una tonelada de restos óseos, lo que indica una macabra mecánica de desaparición, como los tambos en los que las personas eran introducidas con ácido hasta ser casi pulverizadas.

Silvia Ortiz destacó que este fenómeno de desapariciones masivas podría haber sucedido frente a los ojos de las autoridades. “Lo más increíble es que pudieron haber andado por todo el país. Nosotros hemos encontrado en Patrocinio a gente de Michoacán. Entonces ¿cómo fue que las personas fueron trasladadas por tantos estados y nadie vio nada? Esto es culpa del Estado definitivamente, no solo de los carteles”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Dan prisión preventiva a mujer por golpear a su hijo de cinco años con una escoba en Múzquiz

Ortiz recordó que, en su momento, el exgobernador Rubén Moreira Valdés le dijo que no encontraría a su hija en esas fosas, lo que ahora parece tener sentido, pues las historias de desaparecidos en la zona se entrelazan conforme avanza la investigación.

“Sobre todo me dijo a mí: Silvia, ahí no está tu hija, qué andas haciendo ahí. Pues claro, porque no les convenció que se supiera todo lo que sabemos y todo lo que ha ido saliendo después del hallazgo; se están vinculando las carpetas y por medio de las identificaciones”, indicó.

“Y he vivido esto desde Calderón, Fox, Peña Nieto, y ahora un rezago con los últimos dos gobiernos”, manifestó.