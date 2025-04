Denuncia estudiante acoso y represalias de profesor en Múzquiz

SABINAS, COAH.– Alejandra Yamilet ¨N¨, estudiante del cuarto semestre de Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, denunció públicamente a un profesor por acoso sexual, amenazas y represalias académicas. El señalado, Juan de Dios “N”, fue separado de la institución, pero continúa impartiendo clases en otra preparatoria pública de la región.

El acoso, según relató la joven, comenzó en diciembre de 2022 y se extendió hasta junio de 2023. Durante ese tiempo, asegura haber sido víctima de comentarios sexuales, propuestas indebidas y reprobaciones deliberadas que le costaron su beca de excelencia, la cual había mantenido desde secundaria. “Ese hombre no solo me acosó, me quitó el futuro”, afirmó entre lágrimas.

La situación escaló cuando, tras presentar una denuncia formal con el respaldo de su abogada Brenda Yanet Meza, el docente respondió con una contrademanda por presunta extorsión contra la defensora legal de Alejandra. Esta estrategia, según especialistas en violencia de género, busca intimidar a las víctimas para silenciarlas.