Detienen en Sabinas a un hombre por ataque con hacha
Gracias a la rápida reacción y despliegue de búsqueda, los elementos locales lograron interceptarlo una hora después con el arma blanca en su poder
SABINAS.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo el esquema del Mando de Coordinación Policial de Sabinas, lograron la detención de un sujeto por el presunto delito de amenazas y lo que resulte. La captura se efectuó tras un exitoso operativo de búsqueda y localización que culminó en el cruce de las calles Encino y Abasolo, en la colonia Los Montes.
La movilización policial se originó inicialmente a partir de reportes ciudadanos emitidos en redes sociales, donde se alertaba que un hombre se encontraba causando daños a un vehículo utilizando un hacha, para posteriormente darse a la fuga antes del arribo de las unidades. Tras tomar conocimiento del hecho, las corporaciones de seguridad activaron de inmediato un despliegue de rastreo en sectores aledaños.
Aproximadamente una hora después del reporte original, gracias a la rápida reacción y patrullaje estratégico de los elementos en campo, se logró interceptar a un individuo que coincidía con las características señaladas.
Al momento de la revisión de quien fue identificado como Omar Alonso “N”, de 40 años, se le aseguró una mochila que contenía diversas prendas de vestir y un hacha con mango de madera de aproximadamente 50 centímetros de longitud, presuntamente utilizada en el incidente previo.
Debido a que el sujeto ya no se encontraba en el lugar de los daños materiales directos y portaba el arma blanca, fue asegurado bajo el cargo de amenazas y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica e integrará los indicios recabados.
Respecto a este procedimiento y el seguimiento del caso, el comandante de Seguridad Pública de Sabinas, Salvador Rivera, mencionó: “La persistencia y el despliegue inmediato de nuestros elementos permitieron localizar y neutralizar al sujeto una hora después de haber huido. Sin embargo, para proceder formalmente por todos los agravios, incluyendo los daños al vehículo, es fundamental que la ciudadana afectada formalice su denuncia ante las instancias correspondientes; el seguimiento legal por parte de la víctima es clave para que la autoridad judicial actúe con todo el rigor”.
Finalmente, Seguridad Pública de Sabinas refrendó su compromiso de mantener una vigilancia permanente y una respuesta oportuna ante los llamados de la población, invitando a la ciudadanía a continuar utilizando de manera responsable los reportes digitales y las líneas de emergencia.