Detienen en Sabinas a un hombre por ataque con hacha

SABINAS.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo el esquema del Mando de Coordinación Policial de Sabinas, lograron la detención de un sujeto por el presunto delito de amenazas y lo que resulte. La captura se efectuó tras un exitoso operativo de búsqueda y localización que culminó en el cruce de las calles Encino y Abasolo, en la colonia Los Montes.

La movilización policial se originó inicialmente a partir de reportes ciudadanos emitidos en redes sociales, donde se alertaba que un hombre se encontraba causando daños a un vehículo utilizando un hacha, para posteriormente darse a la fuga antes del arribo de las unidades. Tras tomar conocimiento del hecho, las corporaciones de seguridad activaron de inmediato un despliegue de rastreo en sectores aledaños.

Aproximadamente una hora después del reporte original, gracias a la rápida reacción y patrullaje estratégico de los elementos en campo, se logró interceptar a un individuo que coincidía con las características señaladas.