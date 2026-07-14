Temen desaparezca el Concurso del Becerro Gordo en Sabinas

SABINAS, COAH.- El futuro del Concurso del Becerro Gordo, una de las tradiciones ganaderas más representativas de la Región Carbonífera, permanece en incertidumbre ante la posibilidad de que el certamen no se lleve a cabo este año, situación que ha encendido la preocupación entre productores pecuarios de Sabinas. Ganaderos de la región señalaron que el riesgo de cancelación surgió luego de que la Unión Regional Ganadera de Coahuila (URGC) analizara la posibilidad de ceder a particulares las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, medida que, afirman, ha generado inconformidad entre los socios y podría afectar la organización del evento.

El certamen, realizado tradicionalmente durante las fiestas grandes de septiembre, se ha consolidado como un escaparate para exhibir la calidad genética del ganado coahuilense y como un punto de encuentro para productores, familias y visitantes de distintas regiones del Estado. PIDEN CLARIDAD SOBRE EL FUTURO DEL CERTAMEN Representantes del sector consideraron que las dificultades financieras que enfrenta la URGC no deben resolverse mediante decisiones que comprometan el patrimonio de los ganaderos ni pongan en riesgo actividades que durante décadas han fortalecido la identidad pecuaria de la entidad. Advirtieron que la eventual renta de las instalaciones a terceros, con el objetivo de generar ingresos, podría limitar la realización de eventos que han dado reconocimiento a la ganadería de Coahuila y servido como plataforma para la promoción y comercialización de ejemplares de alta calidad. Los productores recordaron que el Concurso del Becerro Gordo ha impulsado el mejoramiento genético del hato estatal y se ha convertido en un referente para otros estados, que incluso han replicado modelos similares inspirados en esta competencia.

Asimismo, manifestaron su preocupación por las decisiones adoptadas por la dirigencia de la URGC, al considerar que no reflejan la postura de los ganaderos locales, por lo que solicitaron mayor transparencia en el manejo de los recursos y en los proyectos relacionados con las instalaciones. Finalmente, hicieron un llamado a las asociaciones ganaderas de todo Coahuila para intervenir y solicitar información precisa sobre el destino del inmueble y la realización del certamen, al considerar que su eventual desaparición representaría una pérdida para el patrimonio histórico, económico y cultural de la Región Carbonífera.

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