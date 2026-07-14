Temen desaparezca el Concurso del Becerro Gordo en Sabinas

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Temen desaparezca el Concurso del Becerro Gordo en Sabinas
    Productores pecuarios manifestaron su preocupación por el futuro del Concurso del Becerro Gordo, uno de los eventos ganaderos más representativos de Sabinas. CORTESÍA

Productores atribuyen la incertidumbre a decisiones sobre las instalaciones de la asociación local y exigen transparencia en su manejo

SABINAS, COAH.- El futuro del Concurso del Becerro Gordo, una de las tradiciones ganaderas más representativas de la Región Carbonífera, permanece en incertidumbre ante la posibilidad de que el certamen no se lleve a cabo este año, situación que ha encendido la preocupación entre productores pecuarios de Sabinas.

Ganaderos de la región señalaron que el riesgo de cancelación surgió luego de que la Unión Regional Ganadera de Coahuila (URGC) analizara la posibilidad de ceder a particulares las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, medida que, afirman, ha generado inconformidad entre los socios y podría afectar la organización del evento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lidera-el-indice-nacional-de-satisfaccion-con-la-vida-revela-inegi-JG22178313

El certamen, realizado tradicionalmente durante las fiestas grandes de septiembre, se ha consolidado como un escaparate para exhibir la calidad genética del ganado coahuilense y como un punto de encuentro para productores, familias y visitantes de distintas regiones del Estado.

PIDEN CLARIDAD SOBRE EL FUTURO DEL CERTAMEN

Representantes del sector consideraron que las dificultades financieras que enfrenta la URGC no deben resolverse mediante decisiones que comprometan el patrimonio de los ganaderos ni pongan en riesgo actividades que durante décadas han fortalecido la identidad pecuaria de la entidad.

Advirtieron que la eventual renta de las instalaciones a terceros, con el objetivo de generar ingresos, podría limitar la realización de eventos que han dado reconocimiento a la ganadería de Coahuila y servido como plataforma para la promoción y comercialización de ejemplares de alta calidad.

Los productores recordaron que el Concurso del Becerro Gordo ha impulsado el mejoramiento genético del hato estatal y se ha convertido en un referente para otros estados, que incluso han replicado modelos similares inspirados en esta competencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llevara-comisaria-taller-de-seguridad-vial-a-preparatorias-y-universidades-de-saltillo-OG22176118

Asimismo, manifestaron su preocupación por las decisiones adoptadas por la dirigencia de la URGC, al considerar que no reflejan la postura de los ganaderos locales, por lo que solicitaron mayor transparencia en el manejo de los recursos y en los proyectos relacionados con las instalaciones.

Finalmente, hicieron un llamado a las asociaciones ganaderas de todo Coahuila para intervenir y solicitar información precisa sobre el destino del inmueble y la realización del certamen, al considerar que su eventual desaparición representaría una pérdida para el patrimonio histórico, económico y cultural de la Región Carbonífera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Productores
ganadería
Concursos

Localizaciones


Coahuila
Sabinas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amenaza trasnacional

Amenaza trasnacional
true

Sam Neill... lecciones para un buen vivir
true

POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila
El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
Al cierre de junio, la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 42 nuevas quejas, para un acumulado de 215 expedientes en el primer semestre del año.

Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México
Entrenamiento con un vehículo no tripulado, en la región de Donbás, al este de Ucrania, en 2025. Los batallones de robots terrestres llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes.

Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre