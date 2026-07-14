Llevará Comisaría taller de seguridad vial a preparatorias y universidades de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevará a preparatorias y universidades de Saltillo un taller teórico-práctico para prevenir accidentes entre estudiantes que utilizan motocicleta como medio de transporte. La primera institución en recibir el programa “Rueda por tu vida” será el Instituto Universitario Paulo Freire, Plantel Matamoros, debido a que parte de su comunidad estudiantil se traslada en motocicleta.

La capacitación incluirá información sobre el Reglamento de Tránsito, medidas preventivas y características que deben cumplir los cascos para ofrecer una protección adecuada. También se realizará una revisión física de las motocicletas y se explicará a los participantes qué componentes mecánicos deben inspeccionar periódicamente antes de circular. El programa será impartido por personal de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, en coordinación con la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila (FEMPOC).

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el proyecto será extendido a otras instituciones de educación media superior y superior. Actualmente, “Rueda por tu vida” se imparte en el Gimnasio Municipal de Saltillo, de 9:00 a 12:00 horas, cada dos sábados.

Entre las recomendaciones dirigidas a motociclistas se encuentran utilizar casco, respetar los límites de velocidad y señalamientos, evitar el teléfono celular, no conducir bajo los efectos del alcohol, revisar las condiciones mecánicas del vehículo y respetar el Reglamento de Tránsito de Saltillo.