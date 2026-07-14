Coahuila lidera el índice nacional de satisfacción con la vida, revela Inegi

El estudio muestra que los habitantes del norte del país concentran las mejores evaluaciones sobre su calidad de vida. En el caso de Coahuila, la entidad alcanzó una calificación de 8.85, la más alta a nivel nacional, mientras que Oaxaca registró el menor puntaje, con 8.32. También sobresalieron Tamaulipas y Durango entre los estados mejor evaluados.

Coahuila se colocó como la entidad con mayor nivel de satisfacción con la vida en México, de acuerdo con los resultados del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que además ubica a Nayarit como el estado con el mejor balance emocional.

En el indicador de balance anímico, Nayarit ocupó la primera posición, seguido por Campeche y Sinaloa. En el extremo opuesto se ubicaron Oaxaca, Puebla y Michoacán.

El titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, Mauricio Rodríguez, destacó que el promedio nacional de satisfacción con la vida fue de 8.62, superior al 8.45 reportado en 2021, lo que refleja una mejora en la percepción general del bienestar entre la población mexicana.

PERSISTEN DESIGUALDADES EN EL BIENESTAR

Pese al avance en los indicadores generales, el BIARE 2025 evidencia diferencias importantes entre distintos sectores de la población.

Las personas hablantes de lenguas indígenas y quienes viven con alguna discapacidad reportaron los niveles más bajos de satisfacción. En este último grupo, únicamente el 43 por ciento manifestó sentirse satisfecho con su vida, frente al 63 por ciento registrado entre quienes no presentan alguna discapacidad.

El informe también señala que los hombres reportan mayores niveles de bienestar que las mujeres; los jóvenes presentan mejores indicadores que los adultos mayores, y las personas casadas o en unión libre muestran una percepción más favorable de su calidad de vida.

En materia de salud mental, las mujeres calificaron su bienestar emocional con 8.15, por debajo del 8.54 obtenido por los hombres.

Además, 21.4 por ciento de la población presentó indicios de ansiedad, proporción que aumentó a 25 por ciento entre las mujeres. En cuanto a depresión, el estudio identificó señales en 11 por ciento de la población, con una incidencia también mayor en el sector femenino.

El Inegi concluye que la salud mental, la soledad y las dificultades económicas continúan siendo algunos de los principales factores que limitan el bienestar de la población mexicana.

Aunque el estudio no establece una relación directa entre la convivencia con mascotas y una mejor percepción de calidad de vida, sí revela que dos de cada tres hogares mexicanos cuentan con al menos un animal de compañía, un elemento que para muchas personas representa una fuente de apoyo frente a la soledad y el estrés.