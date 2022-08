Saltillense atesora antiguo perfume de Avon, ¿Qué lo hace tan valioso?

Topsy fue lanzado en 1981 por la popular marca de cosméticos. De acuerdo con su descripción, es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para niñas. Su aroma particular recuerda al olor “de muñeca nueva” , como a talco de bebé .

El personaje, como el perfume, se llama Topsy y perteneció a la línea de perfumería infantil Little Blossom .

Recientemente se ha hecho viral el perfume Topsy , una antigua fragancia de Avon con envase de vidrio transparente que le acompaña el dibujo de una niña pequeña y pelirroja con una enorme flor adornando su cabeza parecida a Rosita Fresita . Sin embargo, no es la famosa caricatura.

Aunque Avon descontinuó los productos cerca del 2001, en páginas de venta como eBay , este nostálgico perfume se comercializa con precios que rondan ¡en los dos mil pesos! y sus accesorios no se quedan atrás, pues productos como el esmalte de uñas o el bálsamo labial se ofertan entre los mil 400 y dos mil 400 pesos, lo que hace a estos artículos una experiencia valiosa para los coleccionistas y amantes de la perfumería.

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

¿Cómo nació tu gusto por los perfumes? Platícanos sobre ti

Mi gusto inició desde niña, mi mamá también es coleccionista, a ambas nos encanta el mundo de las fragancias. Mi primer perfume fue Topsy o Little Blossom, este perfume de Avon, desde ahí me empezó a llamar mi atención conocer acerca de las notas olfativas de los perfumes. Me di cuenta que cada olfato es un mundo.

¿Cómo decidiste comenzar con los videos?

Publicidad

Fue solo por tiempo libre. Empezó como un hobbie y ahora hacer reseñas o compartir tips es mi segundo trabajo. Mi trabajo principal está enfocado en redes sociales, por lo tanto soy una persona que piensa de manera estratégica y me gusta generar ideas, tenía esa espina de contar mi perspectiva con un perfume.

Un día me decidí a subir mi primer video en Tiktok y una semana después ya tenía 10 mil seguidores, y así empezó a crecer mucho la comunidad en Tiktok, Instagram y YouTube, una de las cosas que caracteriza mi contenido es encontrar alternativas económicas de productos de alta gama.

TE PUEDE INTERESAR: Estrena Luisito comunica video de su visita a las ‘Dinoquesadillas’ y su paso por Saltillo

Publicidad

¿Hay más creadoras de contenido sobre perfumería como tú en la ciudad?

Creadoras no conozco, pero he conocido chicas con la misma pasión de la perfumería y es muy agradable encontrarlas cerca, incluso he intercambiado perfumes con ellas.

¿Cómo se pueden conseguir estos perfumes?

Publicidad

Desde tiendas departamentales, hasta grupos de coleccionistas. Hay muchos grupos en Facebook donde puedes buscar opiniones, reseñas y también ventas de perfumes desde accesibles hasta difíciles de encontrar.

¿Cuáles son las mayores dificultades al momento de conseguir una fragancia? ¿Hay alternativas?

Normalmente cuando una fragancia se vuelve una pieza descontinuada, es cuando el precio se va a la alza y también se vuelven más cotizadas. Por ejemplo, yo tengo tres fragancias que en menos de un año se cotizaron al doble de su precio inicial.

Publicidad

Lo importante aquí es darle los cuidados adecuados del perfume y así probablemente se convertirá en una inversión al paso de los años.