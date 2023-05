Saltillense donador de órganos beneficiará a 70 personas

La Secretaría de Salud informó que el pasado 17 de mayo médicos especialistas del Hospital General de Saltillo realizaron la Procuración de Órganos y Tejidos número 8 en lo que va del año.

El donante, se dijo, fue un paciente de 53 años de edad.

De acuerdo con Francisco Hernández Esparza, encargado del Consejo Estatal de Trasplantes, el donador, de nombre Octavio “N”, sufrió de una hemorragia cerebral por un choque hipovolémico y posterior muerte cerebral. Tras su fallecimiento, se les notificó a los familiares sobre la posibilidad de ser donador de órganos.

Hernández Esparza detalló que, por el tipo de afección, únicamente se realizó la procuración de tejidos, huesos, tendones y córneas, con lo que se espera beneficiar al rededor de 70 personas,

“El hueso y el tendón se utiliza mucho en lo que es traumatología, principalmente era sustituir un hueso ya no funcional o un tendón ya no funcional. Este material se toma integro del paciente, se sustituye ese hueso por una prótesis articulada, de manera que no sea notorio que no tiene sus huesos. Únicamente se toman las córneas, la parte cristalina del ojo, por lo que el globo ocular se deja intacto”, explicó.

El caso de las córneas, advirtió, únicamente se tienen siete días para el trasplante. En ese lapso se preparan las córneas, que van a un banco donde se revisa que sean aptas y se puedan trasplantar.

El procedimiento se realizará en el Centro Estatal del Adulto Mayor, lugar en el que se tiene pacientes en lista de espera.

La lista de espera estatal es de 3 mil pacientes, mil 700 son de riñón, 600 córnea y el resto son de otros órganos, como hígado, para la tiroides y el corazón.

ESPERA EN TORREÓN

De igual manera, el encargado del Consejo Estatal de Trasplantes en Coahuila, destacó que otro hospital certificado para trasplantes en el Estado es el Hospital General de Torreón, en donde actualmente la lista de espera se encuentra abatida.

“Estamos viendo que si se agregan pacientes, generalmente dejamos una córnea en Torreón y en Saltillo, para que lista de espera vaya moviéndose, pero afortunadamente en Torreón ha habido procuración, y esto ha favorecido que no haya lista de espera”, afirmó.

Añadió que lo anterior es resultado de la buena respuesta que se ha obtenido por parte de la población respecto a la cultura de la donación, y adelantó que la Secretaría de Salud se encuentra en espera de que la Cofepris otorgue la Licencia de Procuración para el Hospital General de Monclova.

Sobre el proceso para ingresar a lista de espera, compartió que inicia una vez que se detecta la enfermedad.