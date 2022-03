Saltillo: 4 de cada 10 adictos por consumo de drogas y alcohol dejan rehabilitación; mayoría recae en consumo de sustancias

“ En nuestra experiencia, creemos que existen dos razones que justifican este abandono, que es el fracaso del tratamiento porque hubo un retorno a la situación del consumo, o que la persona considera que ya no necesita atención profesional ”, explica.

Por su parte, el subdirector del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame), David Salazar, indicó que la mayor parte de los pacientes que llegan a internarse en este hospital lo hace tras haber consumido múltiples sustancias y el tratamiento consiste en la aplicación de Metadona, que ayuda en el control de la adicción a los narcóticos.

“Se les brinda el tratamiento y cuando se les regula la sustancia en el cuerpo, entonces se dan de alta, pero luego vuelven a reincidir en el consumo de sustancias y vuelven con nosotros”, apunta Salazar.

Por eso, dijo que siempre se les recomienda a los pacientes acudir a un centro de rehabilitación posterior a su internamiento en el Cesame, con el objetivo de que no dejen sus tratamientos, sin embargo, no todos los casos son de éxito.

“Lamentablemente, la mayor parte de las personas recae en las adicciones porque no se les brinda un seguimiento adecuado, porque no cuentan con una red de apoyo sólida, ya que ellos no pueden hacerse cargo de sí mismos”, apunta Salazar.

Según indicó el psicoterapeuta, la sustancia más utilizada es el cristal, seguida del alcohol y el cannabis o mariguana, drogas que provocan trastornos psiquiátricos.

Los problemas asociados al consumo de sustancias se encuentran entre las primeras causas de mortalidad y morbilidad en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de México, que señala que el uso de tabaco, alcohol o drogas ilícitas son factores determinantes en el desarrollo de padecimientos como el cáncer o distintas cardiopatías.