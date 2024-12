Se adueña de cuadra en la calle General Cepeda de Saltillo y la renta como estacionamiento

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Retrasan reapertura de la calle General Cepeda en el Centro Histórico de Saltillo.

El 29 de diciembre marcaba la fecha prometida por el Gobierno Municipal de Saltillo para concluir y entregar la rehabilitación de la calle General Cepeda, una de las vialidades clave en el Centro Histórico que conecta el norte con el sur de la ciudad.

