Saltillo a examen: ciudadanos revelan los peores hábitos al conducir en la capital de Coahuila

Diego López señaló que los conductores en Saltillo no parecen comprender el concepto de “alto total”, mientras que Ana Lucía Paz Rumayor enfatizó la negligencia en el uso de las direccionales, un problema recurrente en la ciudad.

Tomas Ledezma , uno de nuestros lectores, describió la situación con franqueza: “ No respetar nada!!! ”. Las quejas se extienden desde la falta de señalización adecuada hasta el desprecio por las velocidades establecidas. Para muchos conductores, las normas parecen meras sugerencias, y la seguridad vial es sacrificada en el altar de la impaciencia.

Gus Lara observó la confusión en la elección de carriles, una situación que conlleva peligros innecesarios en el tráfico. Además, destacó la falta de consideración hacia los peatones.

Zapata Karen se quejó de la falta de empatía, especialmente cuando los conductores deciden ignorar los semáforos y bloquear el paso de quienes tienen luz verde.

MALOS HÁBITOS ENTRE LOS CONDUCTORES

Los hábitos de manejo pueden variar en diferentes lugares y comunidades, pero en general, algunos de los peores hábitos de manejo que se han observado en muchas ciudades, incluyendo Saltillo, Coahuila, y que contribuyen a su “mala fama” en términos de tráfico y seguridad vial, son los siguientes:

Exceso de velocidad: Muchos conductores tienden a exceder los límites de velocidad establecidos, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes y lesiones.

Uso del teléfono celular: El uso del teléfono celular al volante, ya sea para hablar, enviar mensajes de texto o utilizar aplicaciones, es una práctica peligrosa que distrae al conductor y reduce su capacidad de reacción.

No respetar las señales de tránsito: Ignorar las señales de alto, los semáforos en rojo o las señales de tráfico es una falta común que puede resultar en colisiones graves.

Falta de uso de cinturones de seguridad: A pesar de la importancia de los cinturones de seguridad para la seguridad de los ocupantes, algunas personas no los utilizan de manera adecuada o, peor aún, no los usan en absoluto.

Cambios de carril sin señalizar: Cambiar de carril sin utilizar las luces de giro o hacerlo de manera abrupta puede causar accidentes y crear situaciones de peligro en el tráfico.

Falta de respeto a los peatones: No dar el paso a los peatones en los cruces de peatones designados y no respetar las zonas de cruce peatonal es una falta común que pone en riesgo la seguridad de quienes caminan.

Manejo agresivo: Conducir de manera agresiva, como tailgating (seguir muy de cerca), hacer gestos ofensivos o gritar a otros conductores, aumenta la tensión en el tráfico y puede provocar confrontaciones peligrosas.

Estacionamiento indebido: Estacionar en lugares prohibidos, ocupar más de un espacio de estacionamiento o bloquear el tráfico al estacionarse de manera incorrecta crea congestión vial y aumenta la frustración de otros conductores.

No usar las direccionales: Es como si no existieran en los autos de los saltillenses, pues no los encienden para indicar que darán vuelta.

Estos malos hábitos de manejo en Saltillo, al igual que en muchas otras ciudades, crean un ambiente de tráfico caótico, inseguro y congestionado. Estos comportamientos aumentan el riesgo de accidentes automovilísticos, lesiones y muertes en las carreteras, además de causar frustración y estrés a los demás usuarios de la vía.

Para abordar estos problemas, es importante promover la educación vial, la conciencia sobre la seguridad y la aplicación efectiva de las leyes de tránsito.