Polo Alvarado, el editor que ha contado la historia de Saltillo por 45 años

“Llegué aquí a los 17 años y empecé desde abajo, siendo el ayudante del ayudante. Entré cuando la empresa despegaba, tres años después de su fundación. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida y siempre he tratado de dar lo mejor de mí” , expresó ‘Polo’ ante el aplauso de sus compañeros.

Polo contó cómo llegó a esta casa editorial en el área de espectáculos y pronto se convirtió en el filtro que terminó no solo contando cada pormenor de la localidad sino adaptándose a cada cambio del periodismo en los últimos años.

“No hay manera de pelearse con Polo. No hay manera más que reconocer el valor que tiene una persona que no pierde nunca el piso, nunca se exalta y nunca pierde los estribos en esta profesión que es bastante fácil que uno tenga altibajos” , expresó Galindo de Castilla.

“A ti te gusta mejorar nuestra comunidad y te gusta mejorar a las personas y eso lo has demostrado desde que te conocí. Eres una persona que toma las cosas de la mejor manera siempre”, destacó Castilla.

En ese sentido, Kowanin Silva agradeció a Alvarado su capacidad para adaptarse a todos los cambios. “La entereza y la actitud con las que los has tomado son admirables para muchas generaciones que estamos aquí. Has estado siempre a la altura”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías qué haber vivido situaciones estresantes en la infancia debilitó tu sistema inmunitario?

“La historia de Saltillo no sería la misma si no fuera contada por ti. La historia de la ciudad siempre tiene una buena referencia de tu parte, una gran aportación a las páginas del periódico. Sin darte cuenta has hecho historia”, expresó Silva.

Adicionalmente, se proyectó un video en el que compañeros, excompañeros y familiares de Polo refieren, además de su entrega en el trabajo, su apertura, su amabilidad y la formalidad que lo caracteriza.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes. No sabía todo lo que me desean e igual están correspondidos. Son 45 años que he pasado al lado de muchos de ustedes formando una familia muy grande y muy querida. Aquí seguiremos hasta que nos aguanten”, agregó Polo.