Saltillo: activarán en clínicas del IMSS módulos de vacunación

Mañana lunes iniciará la aplicación de la segunda dosis para la población en general del rango de 40 a 49 años de edad; el fin de semana la jornada se llevó a cabo en módulos empresariales.

Reyes Flores Hurtado, delegado federal dejó en claro que la vacunación será únicamente para personas de 40 a 49 años.

Serán en total ocho puntos de vacunación los que se activen: Hacienda El Mimbre, Canacintra, Parque Las Maravillas y cinco clínicas del IMSS; en esta ocasión debido a la Feria del Libro, no se contará con las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UAdeC.

“No se va a abrir la próxima semana el módulo de vacunación en Ciudad Universitaria porque se celebrará la Feria Internacional del Libro durante el mes, ya nos lo había anunciado desde hace más de dos meses el rector y en esta ocasión no vamos a poder disponer de la Universidad, pero se van a abrir cinco puntos en clínicas de Saltillo que estarán vacunando el lunes y martes”, detalló.

El delegado adelantó que con los 3 día del vacunación previos en los módulos empresariales se espera avanzar con el 60% de la aplicación de las dosis destinadas para completar el esquema inmunológico de este sector de la población.

“Se van a abrir cinco clínicas con 9 puntos más, que nos dan hasta 14 puntos de vacunación; hay que recordar que se va a abrir Canacintra como punto peatonal; Hacienda El Mimbre como punto de vacunación vehicular, así como en Parque Maravillas como punto general”, detalló.

¿A DÓNDE IR?

Este lunes deberán presentarse las personas cuyo apellido inicie de la A ala F; martes de la G a la Q y miércoles de la R a la Z. El horario es de 08:00 a 14:00 horas.

MÓDULOS PEATONALES

Centro de Convenciones de la Canacintra; Auditorio Parque Las Maravillas; Unidad Médica Familiar IMSS No. 02; Unidad Médica Familiar IMSS No. 70; Unidad Médica Familiar IMSS No. 82; Unidad Médica Familiar IMSS No. 89 y la Unidad Médica Familiar IMSS No. 91.

VEHICULARES

Hacienda El Mimbre. Se les recuerda que en esta ocasión Ciudad Universitaria de la UAdeC estará cerrado.