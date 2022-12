Saltillo: conductor se sube a la banqueta, choca, vuelca y se duerme en la calle; paramédicos descartan heridas de gravedad

Un conductor protagonizó un fuerte accidente tras contra un poste y posteriormente volcar sobre la avenida San Lorenzo, al sur de Saltillo la mañana de este lunes.

De acuerdo con el parte oficial, el conductor se encontraba en estado de ebriedad y se quedó dormido en el asfalto hasta que fue revisado por los paramédicos.

Este accidente se presentó cuando el conductor de una camioneta Chevrolet perdió el control y se impactó contra uno de los postes que se encuentra en la banqueta, provocando que volcara, y que él, al no portar el cinturón, saliera del vehículo que lo pudo haber aplastado, sin embargo corrió con mucha suerte y al momento de que salió de la camioneta quedó a un costado de ella.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: chocan contra barda en Periférico; tres jóvenes terminan lesionados

Un automovilista que pasaba por ese punto y que presenció el accidente fue quien dio aviso a las autoridades y a los cuerpos de emergencia, siendo los primeros en llegar elementos de Tránsito Municipal quienes al ver a la persona recostada a un costado de la camioneta pensaron lo peor, pero al acercarse para revisarlo se dieron cuenta de que se encontraba dormido, no obstante no lo movieron para no agravar heridas internas, en caso de que las tuviera.

Es por esto que se esperó el arribo de los paramédicos de Cruz Roja, quienes al llegar despertaron al responsable del accidente y lo abordaron a la ambulancia para una valoración, descartando que se sufriera lesiones que se requieran el traslado, por lo que fue entregado a los oficiales quienes inmediatamente procedieron a su detención para llevarlo a las celdas y turnarlo ante el Ministerio Público.