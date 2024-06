Saltillo: ‘Demandas ciudadanas se convertirán en iniciativas de ley’, dice Jericó Abramo

Además, garantizar los cuidados para la primera infancia y regular el ciberespacio, el comercio digital, las redes sociales, la inteligencia artificial y la protección de la identidad para que niñas y niños no sean objeto de explotación o chantaje a través de las redes sociales y evitar que se violente a cualquier menor en el País.

De igual manera, legislará en la sostenibilidad del Programa Nacional de Agua Potable, a fin de garantizar en todos los municipios el básico suministro del líquido.

“Venimos en un proceso nacional de estrés hídrico, donde no está acompañado ni de presupuesto, ni de política pública, ni de desarrollo. Voy a tocar todas las puertas del Gobierno Federal para buscar los recursos que Coahuila y Saltillo requieren para cumplir con los compromisos que hay con los ciudadanos”, dijo.

“Es mi cuarta diputación federal, sé cuál es el camino, no soy un improvisado en el tema. Con argumentación clara y proyectos fortalecidos en la negociación política de nivel lo vamos a lograr”, expresó.

Se comprometió a gestionar más recursos federales para Saltillo, a fin de que Javier Díaz González, alcalde electo de Saltillo cuente con mayor presupuesto para atender las necesidades de la población.

“Morena con números casi oficiales, tiene la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados; en la de Senadores le faltan tres para tener mayoría calificada, es una cifra muy pequeña, es una cifra riesgosa, pero nosotros con argumentos iremos a la Cámara a defender y a fortalecer el diálogo”, adelantó.

ANTE AVANCE DE MORENA, EL PRI NECESITA AUTOCR´ÍTICA

Ante los resultados electorales de las pasadas elecciones, Abramo Masso señaló que en el PRI debe realizarse un análisis al respecto: “Como partido tenemos que cambiar muchas cosas, el que no lo entendió, no lo entendió, los que andamos todo el día en la calle lo entendemos; tenemos que hacer un cambio desde el interior, mandar un mensaje que no mandamos”, dijo.

“Morena-PT-Verde ganan con 60 por ciento de los votos en el País, nosotros, me refiero al PAN, PRI y lo que queda del PRD, tendremos que hacer una retrospectiva, una autocrítica y reconstruir desde la base el mensaje social y de trabajo que requiere la gente”, concluyó.